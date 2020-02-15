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洛阳俩项目在全省创业创新大赛中拿了一等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-14 17:39

　　近日，第四届“中国创翼”创业创新大赛河南省分区赛暨第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛在郑州闭幕。洛报融媒记者今日从市人社局获悉，我市选送的两个项目分别获得主题赛创新组和扶贫专项赛一等奖，将代表我省参加全国大赛。

　　本次大赛是中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”首场线下大型主场活动。大赛以“创响新时代，共圆中国梦”为主题，实行“1+1”模式，分为主体赛和创业扶贫专项赛，其中主体赛分创新项目组和创业项目组两个组别。决赛共有211个项目入围，采取现场路演方式进行，经过激烈角逐，各组决出了一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。

　　我市不少项目在此次大赛中脱颖而出——

　　主体赛创新组一等奖

　　“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目

　　创业扶贫专项赛一等奖

　　洛阳市川宇农业开发有限公司“优质农产品区域品牌'栾川印象'”项目

　　主体赛创业组三等奖

　　海普半导体(洛阳)有限公司“高密封装用BGA焊球制备技术”项目、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司“工业外观检测”项目

　　主体赛创新组三等奖

　　洛阳新导通智能科技有限公司“基于北斗+惯性的低成本组合导航产品”项目、洛阳巨电金属热加工设备有限公司“金属热加工设备”项目

　　主题赛创业组优秀奖

　　洛阳履坦智能科技有限公司“智能拱腰式植保机器人”项目、洛阳中科生物芯片技术有限公司“食品安全高通量智慧检测”项目、洛阳晶联光电材料有限责任公司“AMOLED用高纯ITO靶材技术研发及产业化暨年产200吨ITO靶材产业化建设”项目

　　主题赛创新组优秀奖

　　“轻质高效陶瓷复合装甲”项目、洛阳风声科技工程有限公司“智慧水务”项目

　　扶贫专项赛优秀奖

　　洛阳农道农业科技有限公司“构树扶贫项目”

　　据了解，“豫创天下”创业创新大赛自2017年启动以来，已经连续举办了四届，我市已有近千个项目参与，涌现出一大批优秀的创业创新典型，激发了全社会创业创新热情。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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