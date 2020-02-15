洛阳借助无人机对黄河洛阳段等重要河流进行电子化巡检

今日11时许，两架无人机在洛阳市洛河大桥上空划过，它们在执行巡河任务。

今日11时许，两架无人机在洛阳市洛河大桥上空划过，它们在执行巡河任务。

不到1个小时，两架无人机就巡查了近20平方公里的河道，并对河道两岸及其水面进行精细化的影像采集，效率之高是人工巡河无法达到的。

“无人机已盘旋到既定高度，准备进入既定航线。”随着操作员的口令，一架盘旋在空中的中型无人机沿着洛河河道疾速飞行，紧接着，一架小型无人机也快速升空。此次巡河，两架无人机将联手作业，采集影像。

“两架无人机的作用不同。中型的是垂直起降固定翼无人机，翼展2.5米，飞行速度快，巡查范围广。”洛阳市水利局相关负责人说，发现河湖“四乱”问题后，再派飞行速度慢的多旋翼无人机上前，对目标要素进行多角度高清影像采集。

据了解，与人工巡河相比，无人机巡河不仅速度快、范围广，省时省力，还让河道巡查没有盲区、不留死角。无人机“上岗”后，可以监控到人工巡河无法看到或无法到达的地方。

近期，洛阳市借助无人机对黄河洛阳段、洛河、伊河等重要河流进行电子化巡检。无人机巡河共分为3组，每组每天飞行30公里，飞行完毕后实时传输河道、河岸及河流周边的实时状况，对传输画面中分析出的疑似问题，市河长办会向各县(市)区第一总河长交办。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 郑斐冉)