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美！漫画里的洛阳，原来长这样！

晒烟花、晒应天门、晒美不胜收的夜景……近日，洛阳人的微信朋友圈开启了花式“晒城市”模式。

不论是古香古色的应天门、定鼎门，还是现代化的开元湖、新区体育场......每个地方拍出来都是“大片”！

那么，这些美景如果加上“漫画滤镜”，又会是什么样呢？

定鼎门

　 　定鼎门是隋唐洛阳城郭城正南门，始建于公元605年，隋称建国门，唐代改称定鼎门，并一直沿用至北宋，其间多有重修，前后沿用500多年。定鼎门遗址作 为公元7至10世纪丝绸之路东方起点都城——隋唐洛阳城的代表性遗存，曾见证了东方农耕文明发展鼎盛时期的文明水平。2009年10月30日，定鼎门遗址博物馆正式开馆。2014年6月22日，定鼎门遗址正式列入《世界遗产名录》。

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来源： 洛阳网    2020-10-12 17:27 [ 责任编辑： 李娜（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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