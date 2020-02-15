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【中部崛起势正劲：河南篇】打造增长极，建设副中心！“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-14 11:56
兴洛湖公园（资料图） 记者 张光辉 摄

　　为大力宣传中部六省坚持新发展理念，展现中部地区抓住战略机遇实现新作为，9月12日至13日，“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团走进洛阳市，来自人民网、新华网、中国网、央视网、中青网、光明网等中央新闻网站、中部六省主要新闻网站以及河南省内主要地方新闻网站的近30名记者，分别来到栾川县重渡沟仓房村、洛龙区兴洛湖公园、洛阳市规划展示馆、洛阳市博物馆、国家农机装备创新中心等地展开实地采访和报道。

　　9月12日，“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团抵洛，媒体记者们首先来到栾川县的重渡村和仓房村，对曾经的贫困山村如何靠乡村旅游实现脱贫致富奔小康进行采访调研，采访团对比了曾经落后贫穷小山村和如今依靠旅游、生态脱贫而呈现出的全新面貌，对栾川县贫困村脱贫攻坚、乡村振兴的工作亮点和经典做法进行了深入了解，捕捉到“沾泥土”“冒热气”“带露珠”的新闻故事。

　　随后，采访团来到了洛龙区的兴洛湖公园，走访了兴洛湖公园的城市驿站、小游园、乐道等地。俗话说：春赏牡丹夏赏荷，洛河清流园中过。各媒体记者漫步在占地543亩的兴洛湖公园，切身感受到城市生态公园所蕴含的自然绿色以及以人为本等理念，纷纷对兴洛湖公园完善城市功能、提升城市形象、打造宜居环境竖起了大拇指。

　　根据行程安排，“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团还先后来到了洛阳市规划展示馆、洛阳市博物馆和国家农机装备创新中心，从历史和未来两个维度深入了解洛阳的“前世今生”，不仅感受千年古都厚重的人文底蕴，也对洛阳“一中心六组团”的规划发展进行全面了解，并用镜头和笔墨记录“洛阳制造”、“大国重器”背后的创新之光。

　　作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，如今的洛阳着力发挥优势、打造增长极、形成新引擎。对于洛阳发展呈现出的强劲势头，“中部崛起势正劲”网络主题活动采访团的记者们纷纷给予高度评价，并将采写的稿件、图片、视频等，通过全媒体传播渠道进行了及时发布，让充满厚重底蕴和发展活力的洛阳被越来越多的人了解、瞩目。(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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