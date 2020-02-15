公交车司机突发疾病得到两名乘客照顾 家属欲寻人表示感谢

“我母亲正在家里调养，感谢陪我母亲去医院的两名热心人。”昨日，张先生拨打本报热线66778866说，他的母亲是一名公交车司机，在工作中，突发疾病导致心跳加速、浑身无力，两名乘客拨打120求救，并将他母亲送到医院。

“我母亲正在家里调养，感谢陪我母亲去医院的两名热心人。”昨日，张先生拨打本报热线66778866说，他的母亲是一名公交车司机，在工作中，突发疾病导致心跳加速、浑身无力，两名乘客拨打120求救，并将他母亲送到医院。

张先生的母亲叫张丽娟，今年47岁，开了十几年公交车。11日下午5点多，她驾驶31路公交车行至天津路与联盟路交叉口附近站点，为上车乘客测体温时，突然感到心跳加速、浑身无力，手里的体温枪掉在地上。

“我的意识清醒，可说不出话，看东西模糊。”张丽娟说，一名四五十岁的男乘客见状，询问车上谁有速效救心丸，并让人赶紧拨打120。其间，还有一名中年女子上前照顾她。救护车到达现场，两名乘客与急救人员一起，将她送到景华路河科大一附院救治。

张先生告诉记者，他在上班时，接到了母亲同事打来的电话，等他与父亲赶到医院，两名热心人已离开，询问医生有关两名热心人的信息，对方也不清楚。“幸亏送医及时，不然我母亲有生命危险。”张先生说，他们一家人感谢两名热心人相助，想通过晚报寻找热心人，当面向他们表示感谢。（记者 魏巍）