外地游客突发抽搐无法行走 景区工作人员用轮椅把她抬下山

近日，一名女游客在游玩时，突然出现抽搐、头晕等症状，一时无法行走，景区5名工作人员，用轮椅抬着她走了近2公里。昨日，该游客的同伴刘先生等人致电本报，希望向这些工作人员表示感谢。

工作人员用轮椅抬着杨女士 （受访者供图）

近日，一名女游客在游玩时，突然出现抽搐、头晕等症状，一时无法行走，景区5名工作人员，用轮椅抬着她走了近2公里。昨日，该游客的同伴刘先生等人致电本报，希望向这些工作人员表示感谢。

刘先生是济源人，他加有一个户外微信群。前几天，群里30多人到新安县青要山景区游玩。在返程途中，一名姓杨的女士突然出现头晕、抽搐、心慌等症状，队伍里的人带着速效救心丸，她服下后症状有所缓解，但依然没有力气，一时无法行走。

刘先生等人向景区求助。很快，两名工作人员先到场，可杨女士在搀扶下仍无法行走，工作人员又通知3名同事带着轮椅来帮忙。杨女士坐上轮椅后，他们一路抬着她向景区大门走去。

“事发地距景区大门近2公里。”刘先生说，下山路上几乎都是台阶，有些台阶还比较陡，工作人员累得气喘吁吁、汗流不止。他们曾提出轮流替换一下，可工作人员担心他们年纪大，体力不支，婉言谢绝了。

最终，工作人员将杨女士安全送上离开景区的车，她的身体也无大碍。

“洛阳的景区很多，风景也很美，这里的人心灵更美。”刘先生说，下次有机会，他们还会相约来洛阳旅游。（记者 魏巍）