马妞，1920年3月出生于嵩县饭坡镇洛沟村，嫁到饭坡镇青山村菜沟组，至今仍生活在这里。

马妞养的土鸡

个人经历

马妞，1920年3月出生于嵩县饭坡镇洛沟村，嫁到饭坡镇青山村菜沟组，至今仍生活在这里。马妞今年3月刚过完100岁生日，一辈子勤俭节约、持家有道的她，到老了也闲不下来，后辈在外面干活，她就一个人在家里操持家务，洗衣刷碗、浇花除草、喂鸡扫院一样不落。

马妞养育了3个儿子和1个女儿，女儿早已出嫁，大儿子闫长随今年79岁，早年当兵，退伍后被分配到洛阳师范学院工作，现已退休。二儿子闫六长70多岁，在家务农，现在有了重孙子，家庭和和美美。三儿子闫友长67岁，在家发展桑蚕业，经济效益可观，现在也是儿孙满堂。这样算来，马妞现在已是高祖母了，属于五世同堂。