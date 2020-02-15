洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一辆送病人的救护车急需通过路口 多辆汽车礼让
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-14 09:00
出租车等车辆礼让救护车 （视频截图）

　　日前，一段多辆汽车为救护车让道的视频，在微信朋友圈传开：近日，栾川县一辆救护车送一名心脏病患者到市区一家医院救治，途经市区一路口时遇到堵车，在此等红灯的出租车司机杜现武等人，不惜驾车压住地面黄实线甚至驶过斑马线，自觉为救护车让道。这一幕恰好被行车记录仪拍下来。事情具体经过是怎样的？记者采访了当事人与交警。

　　多辆汽车礼让救护车 这一幕被行车记录仪拍下

　　7日下午4点多，出租车司机张波驾车行至九都路与南昌路交叉口附近时，突然听到后方响起警笛声，他通过后视镜发现是一辆救护车。“当时路口几条直行车道上等红灯的车多，救护车想从左转车道直行通过路口。”张波说，看到救护车往左转车道上拐，他立即减速，并向左打方向，以便让出空间。救护车从他车旁通过时，他注意到车身上写着“栾川急救120”等字样。

　　张波观察发现，左转车道上有两辆私家车和一辆出租车，接下来的一幕让他感动：出租车司机主动往左打方向让道，车轮压到了路中间的黄实线上，前边两辆车则边往前行驶边往左拐，一侧直行车道上的几辆车也纷纷往右拐。很快，一条生命通道打开，救护车顺利通过路口，向东驶去。

　　上述一幕，恰好被张波车上的行车记录仪拍下来。他截取一段视频，发到所在的出租车司机微信群里，引起大家关注，并将这段视频在微信朋友圈转发。“秋风凉，人心暖，洛阳司机用非凡的技术，在两条车道中间给救护车让出生命通道。”有人评论。

　　车上拉的是心脏病患者 情况比较严重

　　昨日，记者得知那辆救护车属于栾川县城关卫生院，并联系到车上医生高东辉与司机朱红亮。

　　高东辉告诉记者，车上的确拉有一名急需就诊的患者，该患者为男性，50多岁，患有心脏病。半个月前，该患者在市中心医院做了一次手术。7日，该患者突然感到胸闷，喘不上来气，到他们医院就诊。他们看患者情况比较严重，考虑到前期对方没在本院治疗，不了解具体情况，决定送其到市中心医院救治。“我们下午2点多从栾川出发，一路上比较通畅。”高东辉说，途经上述路口时，多辆汽车主动让出一条生命通道，为救治病人赢得了宝贵时间。

　　朱红亮说，他行至该路口时看到那么多车，也有些着急，好在大家很配合，前边几辆车为让道甚至驶过停止线和斑马线，同时也感谢在路口执勤的两名交警，他们在前方进行指挥。

　　记者得知，那辆压黄实线的出租车属于洛阳安方商贸有限公司，司机叫杜现武。提起此事，他笑着说：“应该的，我开启双闪，打了两三把方向，还鸣笛提醒前方车辆让道，只要没有耽误时间就好。”

　　不礼让执行任务的特种车辆或受处罚

　　瀍河交巡大队交警郭伟峰说，遇到救护车等特种车辆执行紧急任务礼让，既是义务也是责任。道路交通安全法第53条规定：警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务时，可以使用警报器、标志灯具；在确保安全的前提下，不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和信号灯的限制，其他车辆和行人应当让行。

　　如果遇到救护车运送病人而不避让，会受处罚吗？郭伟峰说，不避让执行任务的特种车辆的，可记3分、罚款200元。另外，治安管理处罚法第50条规定：情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

　　“现在市民素质普遍提高，一般遇到此类情况都会主动礼让。”郭伟峰说，如果因礼让特种车辆违反交通法规也不必惊慌，现场若有交警指挥，不会受到处罚，现场若没有交警，可以事后拨打110报备，也会免除处罚。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：张燕]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳、三门峡等11市将联手推出3条精品...
  • 洛阳引黄入洛工程恢复通水
  • 李亚主持召开市委专题会议强调：树牢...
  • 洛阳一辆送病人的救护车急需通过路口 ...
  • 洛阳着力优化创新生态 激发创新创造活力
  • 沿黄九省（区）城市文旅产业融合发展...
  • 国际文化旅游展区 市民逛会乐陶陶
  • 9月13日河南新增18例无症状感染者
  • 洛阳洛宁县长水洛河大桥和院士张喜刚...
  • 室外展区 体验最潮的户外旅游装备
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    洛阳着力优化创新生态 ...
    国际文化旅游展区 市...
    洛阳启动消费扶贫月活...
    洛阳引黄入洛工程恢复通水
    精彩热帖

    新区博览会随拍

    秋花

    晨光鹭影

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605