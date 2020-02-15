洛阳一辆送病人的救护车急需通过路口 多辆汽车礼让

日前，一段多辆汽车为救护车让道的视频，在微信朋友圈传开：近日，栾川县一辆救护车送一名心脏病患者到市区一家医院救治，途经市区一路口时遇到堵车，在此等红灯的出租车司机杜现武等人，不惜驾车压住地面黄实线甚至驶过斑马线，自觉为救护车让道。这一幕恰好被行车记录仪拍下来。事情具体经过是怎样的？记者采访了当事人与交警。

出租车等车辆礼让救护车 （视频截图）

日前，一段多辆汽车为救护车让道的视频，在微信朋友圈传开：近日，栾川县一辆救护车送一名心脏病患者到市区一家医院救治，途经市区一路口时遇到堵车，在此等红灯的出租车司机杜现武等人，不惜驾车压住地面黄实线甚至驶过斑马线，自觉为救护车让道。这一幕恰好被行车记录仪拍下来。事情具体经过是怎样的？记者采访了当事人与交警。

多辆汽车礼让救护车 这一幕被行车记录仪拍下

7日下午4点多，出租车司机张波驾车行至九都路与南昌路交叉口附近时，突然听到后方响起警笛声，他通过后视镜发现是一辆救护车。“当时路口几条直行车道上等红灯的车多，救护车想从左转车道直行通过路口。”张波说，看到救护车往左转车道上拐，他立即减速，并向左打方向，以便让出空间。救护车从他车旁通过时，他注意到车身上写着“栾川急救120”等字样。

张波观察发现，左转车道上有两辆私家车和一辆出租车，接下来的一幕让他感动：出租车司机主动往左打方向让道，车轮压到了路中间的黄实线上，前边两辆车则边往前行驶边往左拐，一侧直行车道上的几辆车也纷纷往右拐。很快，一条生命通道打开，救护车顺利通过路口，向东驶去。

上述一幕，恰好被张波车上的行车记录仪拍下来。他截取一段视频，发到所在的出租车司机微信群里，引起大家关注，并将这段视频在微信朋友圈转发。“秋风凉，人心暖，洛阳司机用非凡的技术，在两条车道中间给救护车让出生命通道。”有人评论。

车上拉的是心脏病患者 情况比较严重

昨日，记者得知那辆救护车属于栾川县城关卫生院，并联系到车上医生高东辉与司机朱红亮。

高东辉告诉记者，车上的确拉有一名急需就诊的患者，该患者为男性，50多岁，患有心脏病。半个月前，该患者在市中心医院做了一次手术。7日，该患者突然感到胸闷，喘不上来气，到他们医院就诊。他们看患者情况比较严重，考虑到前期对方没在本院治疗，不了解具体情况，决定送其到市中心医院救治。“我们下午2点多从栾川出发，一路上比较通畅。”高东辉说，途经上述路口时，多辆汽车主动让出一条生命通道，为救治病人赢得了宝贵时间。

朱红亮说，他行至该路口时看到那么多车，也有些着急，好在大家很配合，前边几辆车为让道甚至驶过停止线和斑马线，同时也感谢在路口执勤的两名交警，他们在前方进行指挥。

记者得知，那辆压黄实线的出租车属于洛阳安方商贸有限公司，司机叫杜现武。提起此事，他笑着说：“应该的，我开启双闪，打了两三把方向，还鸣笛提醒前方车辆让道，只要没有耽误时间就好。”

不礼让执行任务的特种车辆或受处罚

瀍河交巡大队交警郭伟峰说，遇到救护车等特种车辆执行紧急任务礼让，既是义务也是责任。道路交通安全法第53条规定：警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务时，可以使用警报器、标志灯具；在确保安全的前提下，不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和信号灯的限制，其他车辆和行人应当让行。

如果遇到救护车运送病人而不避让，会受处罚吗？郭伟峰说，不避让执行任务的特种车辆的，可记3分、罚款200元。另外，治安管理处罚法第50条规定：情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

“现在市民素质普遍提高，一般遇到此类情况都会主动礼让。”郭伟峰说，如果因礼让特种车辆违反交通法规也不必惊慌，现场若有交警指挥，不会受到处罚，现场若没有交警，可以事后拨打110报备，也会免除处罚。（记者 魏巍 文/图）