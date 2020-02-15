出生于洛阳的旅美琵琶演奏家、作曲家高虹：会和家人在网上收看央视中秋晚会

“我对在家乡洛阳举办的这场央视中秋晚会非常期待。”近日，在美国家中的旅美琵琶演奏家、作曲家高虹接受记者电话采访时说，她得知央视中秋晚会在洛阳举办的消息后，跟家人和好友都分享了这个好消息。尽管已旅居海外多年，但她依然关心家乡。

“我对在家乡洛阳举办的这场央视中秋晚会非常期待。”近日，在美国家中的旅美琵琶演奏家、作曲家高虹接受记者电话采访时说，她得知央视中秋晚会在洛阳举办的消息后，跟家人和好友都分享了这个好消息。尽管已旅居海外多年，但她依然关心家乡。

高虹于1964年出生于洛阳，12岁离开洛阳到外地求学。1990年，她从中央音乐学院民乐系毕业后，考入北京市歌舞团任琵琶独奏演员。1994年，高虹远赴美国，开始了她在美国的艺术生涯。2001年，高虹来到位于美国北部明尼苏达州的卡尔顿学院，成为该学院音乐系唯一的中国音乐老师，开设了中国音乐专业。后来，她又出版了英文版琵琶教材。

“离开家乡越久，对家乡的眷恋越深。”高虹说，虽然她经常回国讲学或参加演出，却只在20世纪90年代回过一次家乡洛阳。高虹一直和当年洛阳的同学和朋友保持着联系，她经常在同学和朋友们的朋友圈中，看到洛阳的变化。“看到家乡越来越美，变化越来越大，我由衷地高兴。”高虹说，离家再久，改变的是年龄，不变的是乡音还有对家乡的牵挂。

高虹说，虽然她暂时不能回到家乡，但她会和家人在网上收看今年的央视中秋晚会，她祝愿家乡洛阳越来越美、越来越好！(记者 李砺瑾)