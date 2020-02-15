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本周洛阳多晴天偶有小雨 秋高气爽将继续围绕着你
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-14 08:39

　　一叶落知天下秋。眼下秋高气爽，是很多人一年中最喜欢的时候。

　　秋天的天空更蓝，除了与太阳高度角变小有关，还得感谢冷空气。它不仅会吹走空气中的尘埃，还降低了空气湿度，提高大气透明度，显著提升空气质量。秋天天朗气清，主要是因为大陆高压“接管”北方，盛行的下沉气流抑制了降水。水汽变少，人一出汗，小风一吹，汗液很快就会蒸发，感觉清凉舒爽。

　　秋意渐浓，这周，全国将迎来新一轮降雨，不过河南省、山东省完美避开了此次降雨过程。未来一段时间，我市晴天、多云天气依然占据主流，弱降水也会时不时来刷“存在感”。市气象台根据最新的气象资料分析，受高空低槽东移影响，今天傍晚到明天我市有阵雨天气。预计今天多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨，东南风2级到3级，气温19℃到28℃；明天阵雨转多云，东南风转偏西风3级左右，气温18℃到29℃。

　　16日(周三)：多云到晴天，西北风3级到4级，气温17℃到29℃。

　　17日(周四)：多云到晴天，气温17℃到27℃。

　　18日(周五)：晴天间多云，气温16℃到30℃。

　　19日(周六)：晴天间多云，气温15℃到30℃。

　　20日(周日)：多云到阴天，傍晚部分地区转小雨，气温18℃到28℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张燕]
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