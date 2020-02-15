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第四届全省“人民满意的公务员集体”推荐对象公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-14 08:34

　　按照中共河南省委组织部、中共河南省委宣传部、河南省人力资源和社会保障厅关于推荐“人民满意的公务员集体”通知精神，根据各县(市)区、市直各单位研究上报情况，拟推荐嵩县扶贫开发办公室为第四届全省“人民满意的公务员集体”候选单位。现予以公示，请予监督。

　　如对候选对象有意见或需要反映问题，请在公示期内向洛阳市推荐工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是、真实准确，并请告知真实姓名、工作单位和联系方式，以便于调查了解。

　　公示期限：2020年9月14日至2020年9月18日

　　监督电话：0379-65963770

　　地址：中共洛阳市委组织部317房间

　　洛阳市推荐工作领导小组办公室

　　2020年9月14日
[ 责任编辑：席倩倩]
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