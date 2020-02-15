第四届全省“人民满意的公务员集体”推荐对象公示

按照中共河南省委组织部、中共河南省委宣传部、河南省人力资源和社会保障厅关于推荐“人民满意的公务员集体”通知精神，根据各县(市)区、市直各单位研究上报情况，拟推荐嵩县扶贫开发办公室为第四届全省“人民满意的公务员集体”候选单位。现予以公示，请予监督。

按照中共河南省委组织部、中共河南省委宣传部、河南省人力资源和社会保障厅关于推荐“人民满意的公务员集体”通知精神，根据各县(市)区、市直各单位研究上报情况，拟推荐嵩县扶贫开发办公室为第四届全省“人民满意的公务员集体”候选单位。现予以公示，请予监督。 按照中共河南省委组织部、中共河南省委宣传部、河南省人力资源和社会保障厅关于推荐“人民满意的公务员集体”通知精神，根据各县(市)区、市直各单位研究上报情况，拟推荐嵩县扶贫开发办公室为第四届全省“人民满意的公务员集体”候选单位。现予以公示，请予监督。 如对候选对象有意见或需要反映问题，请在公示期内向洛阳市推荐工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是、真实准确，并请告知真实姓名、工作单位和联系方式，以便于调查了解。 公示期限：2020年9月14日至2020年9月18日 监督电话：0379-65963770 地址：中共洛阳市委组织部317房间 洛阳市推荐工作领导小组办公室 2020年9月14日