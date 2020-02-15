洛阳召开法治化营商环境座谈会 听取企业家意见建议

11日，我市召开法治化营商环境座谈会，听取企业家对开展执法司法突出问题集中专项整治和营造法治化营商环境的意见建议。 11日，我市召开法治化营商环境座谈会，听取企业家对开展执法司法突出问题集中专项整治和营造法治化营商环境的意见建议。 市委常委、政法委书记娄会峰强调，全市政法机关要深入贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，按照省委政法委部署和市委要求，以开展执法司法突出问题集中专项整治为抓手，坚持纠建并举、标本兼治，努力打造法治化营商环境，为做好“六稳”“六保”“五提”工作贡献政法力量。要聚焦突出问题，列清单、建台账，坚持一案一策、综合施策，依法保护企业家合法权益，依法保障企业健康发展。要聚焦企业所需，严格落实全市政法机关营造法治化营商环境16条举措，切实把依法平等保护各类市场主体合法权益落到实处。要聚焦改进作风，构建亲清政商关系，全面落实“联企入企惠企助企”要求，扎实开展政法机关领导干部联系重点企业活动，坚持以案促改，全面提高履职水平和涉企服务能力。要坚守谦抑、审慎、善意、文明、规范的理念，在围绕中心、服务大局中敢担当、善作为，依法依规为企业排忧解难，推动构建与洛阳发展新定位相匹配的法治化营商环境。（记者 申利超 通讯员 王伏牛）