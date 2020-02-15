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九个省（区）文化和旅游厅相关负责人同频发声 讲好“黄河故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-14 08:28

　　昨日，在沿黄九省(区)城市文化产业和旅游产业融合发展座谈会上，九个省(区)文化和旅游厅的相关负责人同频发声，围绕深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，就讲好“黄河故事”，共同推进黄河流域文旅产业高质量发展进行经验交流。

　　关键词：打造文化品牌

　　青海省文化和旅游厅相关负责人介绍，青海省从挖掘黄河文化特别是河湟文化蕴含的时代价值、准确把握“源头责任、干流担当”的丰富内涵、构建黄河文化传承创新的制度体系、打造河湟文化品牌、推进黄河文化和旅游融合发展等方面入手，将保护和利用相结合、事业和产业相统筹，以河湟文化的传承创新推动青海黄河文化的繁荣兴盛。

　　甘肃省文化和旅游厅相关负责人介绍，该省抢抓“一带一路”建设机遇，成功举办四届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、九届敦煌行丝绸之路国际旅游节，“一会一节”已成为丝绸之路沿线国家和地区促进国际文化交流、扩大对外开放、打造旅游品牌形象的重要平台和品牌。

　　山西省文化和旅游厅相关负责人介绍，目前，该省大力推进黄河、长城、太行“三大品牌”重点工程建设，推动山西省文化旅游业融合化、品牌化发展；塑造黄河人家、长城人家、太行人家乡村旅游的山西品牌，发掘保护重要农业文化遗产，推动旅游与农耕文化融合发展。

　　关键词：注重融合创新

　　近年，四川省注重融合创新，文旅经济逆势突破。四川省文化和旅游厅相关负责人介绍，该省高度重视文创工作,注重以文旅融合催生新兴消费场景，组建“产、学、研、用”全产业链文化创意联盟，截至目前，四川文创产业直接或间接从业者达200万人，省级以上文化产业示范园区(基地)达90个。

　　围绕文化和旅游产业融合工作，宁夏回族自治区充分挖掘文化和旅游产业融合内生动力，着力打造“文艺+旅游”“公共文化服务+旅游”“文物保护+旅游”“非遗传承+旅游”等新模式；构建文化旅游产业融合发展新业态，提升传统产业发展质量，拓宽产业发展空间；培育文化和旅游产业融合典范，进一步扩大文化旅游消费空间，丰富文化和旅游消费产品体系。

　　陕西省文化和旅游厅相关负责人介绍，目前，该省文化和旅游融合进度加快，黄河文化资源活化利用水平显著提升；国际文化旅游中心建设如火如荼，文化和旅游产业实现高速增长；沿黄观光公路支撑带动作用显著，黄河旅游带成为陕西新名片。

　　关键词：加强顶层设计

　　内蒙古自治区文化和旅游厅相关负责人介绍，目前，《黄河几字湾文化旅游风情带发展规划》已经完成编制并通过评审，经批准后将印发实施。内蒙古自治区将充分利用几字湾文旅带的区位、资源、市场和政策等优势，以“国际一流的黄河生态文化旅游目的地”为总体定位,创建“黄河几字湾国家文化公园”，让黄河几字湾在促进黄河流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化中发挥重要作用。

　　在文化和旅游产业上，我省相继制定印发了《河南省建设文化强省规划纲要(2005—2020)》《关于大力发展文化产业的意见》《关于进一步促进服务业发展若干政策的通知》《大力推进文化金融合作，促进小微文化企业特色文化产业发展的若干意见》《河南省文化创意和设计服务与相关产业融合发展规划》《关于推进乡村振兴战略的实施意见》《河南省旅游管理条例》《关于加快旅游产业转型升级的意见》《河南省旅游产业转型升级行动方案(2017—2020年)》等一系列政策，从财政、税收、科技、金融、土地、消费引领等方面制定多项优惠政策，持续为文化和旅游产业发展释放政策红利。

　　近年，山东省把文化和旅游产业作为助推高质量发展的强大引擎，先后编制《山东省文化旅游融合发展规划》，并印发《山东省文化创意产业发展规划》和《山东省精品旅游发展专项规划》，提出两大产业发展的总体目标、战略布局、重点项目和保障措施。（记者 智慧 李冰）

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　　沿黄九省（区）城市文旅产业融合发展座谈会在洛阳召开
[ 责任编辑：席倩倩]
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