第三届中原国际文化旅游产业博览会仅剩一天 赶紧来参观吧

当古都遇到国际范儿，将碰撞出怎样的火花？昨日，正在洛阳会展中心火热进行的第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)人气爆棚，吸引了众多市民前来参观。大家在欣赏国内外知名文旅产品的同时，也体味着古都与国际范儿相互融合带来的愉悦享受。

这非洲鼓不赖

当古都遇到国际范儿，将碰撞出怎样的火花？昨日，正在洛阳会展中心火热进行的第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)人气爆棚，吸引了众多市民前来参观。大家在欣赏国内外知名文旅产品的同时，也体味着古都与国际范儿相互融合带来的愉悦享受。

昨日9时许，参观市民在博览会入口处排着长队等候入场。背着相机的张一明在人群中很显眼。“在家门口办大型博览会，有不少国外展商和非遗表演，机会不容错过，必须来看看。”张一明说，自己要用相机记录下博览会上的精彩瞬间。

记者在博览会现场看到，人气最旺的莫过于国际文化旅游展区了。俄罗斯的蜂蜜、阿富汗的地毯、英国的咖啡、泰国乳胶枕等特色产品展位前，人头攒动，大家参观热情十分高涨。

“来，尝一尝来自马来西亚的饼干。”马来西亚展厅主打特色美食，可免费品尝马来西亚咖啡、饼干、海苔等，让不少美食爱好者大呼过瘾。“听说马来西亚的咖啡不错，今天一尝，果然对我胃口，买点儿带回去喝。”市民张晓爽快付款，一下就买了三盒咖啡。

美食让人胃口大开，而世界各地特色的手工艺品更是让人赞不绝口。捷克的手工灯晶莹剔透，马里的手拍鼓声音悦耳动听，波兰的琥珀璀璨美丽……每样工艺品都凝聚着当地的文化特色和匠人精神。

“这次来参观收获很大，我们这些文旅从业者很受启发。”市民王宁告诉我们，自己经营一家民宿，这次是抱着学习的态度来的，大开眼界，不虚此行。

作为本届博览会的重点，沿黄城市文旅展区成为市民参观的热点区域。本届博览会以讲好“黄河故事”为主题内容，邀请青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东沿黄九省(区)展示黄河文化、特色文旅产品和景区线路，为沿黄城市的文旅交流协作搭建平台，推动黄河文化保护与传承。

河南馆处处都可看到“老家河南”的字样，参观者络绎不绝。市民李浩然在一条丝巾面前驻足观看许久。“黄河流域物产丰富、历史文化悠久，此次博览会不仅展示了各地特色产品，还生动地展现了各地的文化特色。我特意带女儿过来，让孩子感受黄河文化的博大精深。”李浩然说。

记者从博览会主办方了解到，自博览会开幕至13日18时，本届博览会共吸引游客约6万人次。如果您错过了前两天的参观也不要紧，今天是本届博览会的最后一天，闭馆时间为17时，请抓紧时间前往洛阳会展中心参观吧。(记者 孙小蕊/文 李卫超 张光辉 潘郁/图)