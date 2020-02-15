洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第三届中原国际文化旅游产业博览会仅剩一天 赶紧来参观吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-14 08:33
这非洲鼓不赖

　　当古都遇到国际范儿，将碰撞出怎样的火花？昨日，正在洛阳会展中心火热进行的第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)人气爆棚，吸引了众多市民前来参观。大家在欣赏国内外知名文旅产品的同时，也体味着古都与国际范儿相互融合带来的愉悦享受。

　　昨日9时许，参观市民在博览会入口处排着长队等候入场。背着相机的张一明在人群中很显眼。“在家门口办大型博览会，有不少国外展商和非遗表演，机会不容错过，必须来看看。”张一明说，自己要用相机记录下博览会上的精彩瞬间。

　　记者在博览会现场看到，人气最旺的莫过于国际文化旅游展区了。俄罗斯的蜂蜜、阿富汗的地毯、英国的咖啡、泰国乳胶枕等特色产品展位前，人头攒动，大家参观热情十分高涨。

　　“来，尝一尝来自马来西亚的饼干。”马来西亚展厅主打特色美食，可免费品尝马来西亚咖啡、饼干、海苔等，让不少美食爱好者大呼过瘾。“听说马来西亚的咖啡不错，今天一尝，果然对我胃口，买点儿带回去喝。”市民张晓爽快付款，一下就买了三盒咖啡。

　　美食让人胃口大开，而世界各地特色的手工艺品更是让人赞不绝口。捷克的手工灯晶莹剔透，马里的手拍鼓声音悦耳动听，波兰的琥珀璀璨美丽……每样工艺品都凝聚着当地的文化特色和匠人精神。

　　“这次来参观收获很大，我们这些文旅从业者很受启发。”市民王宁告诉我们，自己经营一家民宿，这次是抱着学习的态度来的，大开眼界，不虚此行。

　　作为本届博览会的重点，沿黄城市文旅展区成为市民参观的热点区域。本届博览会以讲好“黄河故事”为主题内容，邀请青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东沿黄九省(区)展示黄河文化、特色文旅产品和景区线路，为沿黄城市的文旅交流协作搭建平台，推动黄河文化保护与传承。

　　河南馆处处都可看到“老家河南”的字样，参观者络绎不绝。市民李浩然在一条丝巾面前驻足观看许久。“黄河流域物产丰富、历史文化悠久，此次博览会不仅展示了各地特色产品，还生动地展现了各地的文化特色。我特意带女儿过来，让孩子感受黄河文化的博大精深。”李浩然说。

　　记者从博览会主办方了解到，自博览会开幕至13日18时，本届博览会共吸引游客约6万人次。如果您错过了前两天的参观也不要紧，今天是本届博览会的最后一天，闭馆时间为17时，请抓紧时间前往洛阳会展中心参观吧。(记者 孙小蕊/文 李卫超 张光辉 潘郁/图)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳、三门峡等11市将联手推出3条精品...
  • 洛阳引黄入洛工程恢复通水
  • 李亚主持召开市委专题会议强调：树牢...
  • 洛阳一辆送病人的救护车急需通过路口 ...
  • 洛阳着力优化创新生态 激发创新创造活力
  • 沿黄九省（区）城市文旅产业融合发展...
  • 国际文化旅游展区 市民逛会乐陶陶
  • 9月13日河南新增18例无症状感染者
  • 洛阳洛宁县长水洛河大桥和院士张喜刚...
  • 室外展区 体验最潮的户外旅游装备
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    洛阳着力优化创新生态 ...
    国际文化旅游展区 市...
    洛阳启动消费扶贫月活...
    洛阳引黄入洛工程恢复通水
    精彩热帖

    新区博览会随拍

    秋花

    晨光鹭影

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605