融合为要添动能——论以沟域经济为抓手推进农业高质量发展

洛宁苹果谷探索果业+旅游新模式，一个集乡村观光、农事体验、休闲度假于一体的“金果小镇”快速崛起；孟津同盟山将电商、直播带货融入“新农事”，让孟津梨闯出大市场；栾川伊源康养谷将山水风光与休闲康养融合发展，把穷山村变成“桃花源”……金秋时节，沟域经济融合发展的妙笔，点亮了河洛大地希望的田野。

洛宁苹果谷探索果业+旅游新模式，一个集乡村观光、农事体验、休闲度假于一体的“金果小镇”快速崛起；孟津同盟山将电商、直播带货融入“新农事”，让孟津梨闯出大市场；栾川伊源康养谷将山水风光与休闲康养融合发展，把穷山村变成“桃花源”……金秋时节，沟域经济融合发展的妙笔，点亮了河洛大地希望的田野。

发力沟域经济，“融合”是需要做好的“四篇文章”之一。市委书记李亚在全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会上强调，要坚持融合为要，用融合的理念来抓好沟域经济，提升沟域经济质量和效益，催生和撬动农业高质量发展。如果说洛阳沟域经济发展打的是“组合拳”，那么，融合就是那记制胜的“重拳”。

跨界组合，欣欣向“融”。习近平总书记指出，推动农村一、二、三产业融合发展，是实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的重要举措。在农业由传统向现代转型升级的关键期，沟域经济正是一、二、三产业融合发展的综合载体，以融合促裂变，以融合闯新路，全面提升沟域经济全链条水平，才能打开一片新天地。所谓融合，不是沟域内一、二、三产业的简单叠加，而是以工业、服务业和互联网理念发展沟域现代农业，让先进要素、技术创新在一、二、三产业相互渗透、紧密交融、互相促进，从而催生新业态新模式新动能，延伸沟域经济产业链和价值链，产生1×2×3的乘法效应。

近年，我市围绕沟域主导产业延伸链条，探索“农业+园区”“农业+旅游”“农业+互联网”等新模式，打造出新安樱桃谷、宜阳香鹿山香谷、伊滨倒盏村等一批融合发展样板，催生乡村旅游、农产品加工、田园综合体、特色小镇和电子商务等新产业新业态新模式，“沟域+”“点石成金”的神奇力量，让昔日“穷山沟”变成脱贫致富的“聚宝盆”。然而也要看到，当前一些沟域产业融合还处于简单的一、二、三产业共存状态，有的三产融合成了“三张皮”，影响农产品增值、农民致富，这也就决定了我们必须在融合上下真功，致力提升沟域经济价值链。

跳出农业抓农业，方能打开沟域经济“身价”倍增的新空间。坚持融合为要，我们就要推进农村三产有机融合，深化农业供给侧结构性改革，在“接二连三”“粮头食尾”“农头工尾”上下功夫，不断培育新业态新模式新动能；就要推进沟域全景立体融合，着力打造沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林的全景化立体式沟域经济带；就要推进农文旅深度融合，以良好生态发展旅游，以旅游理念激活沟域，让现代农业、乡村旅游、乡愁文脉有机融合；就要推进农商网深度融合，健全农村市场体系和流通渠道，持续加强产销对接，大力发展农村电商、直播带货，让农产品既卖得出，又价格高。

有“融”乃大，一“融”俱荣。大胆跳出沟域经济自身的闭环，推动三次产业相依相融，洛阳农业高质量发展就能驶进“快车道”，广阔沟域就能变成大有可为的土地、充满希望的田野！（洛平）