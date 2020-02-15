洛阳着力优化创新生态 激发创新创造活力

创新是引领发展的第一动力。在央视中秋晚会定档官宣消息中，“洛阳创新”的实力与成果通过视频展露无遗：“天宫”“蛟龙”“天眼”……从高空到深海，处处可见“洛阳元素”的身影。

阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司改良关键技术，掘金国际市场

创新是引领发展的第一动力。在央视中秋晚会定档官宣消息中，“洛阳创新”的实力与成果通过视频展露无遗：“天宫”“蛟龙”“天眼”……从高空到深海，处处可见“洛阳元素”的身影。

洛阳虽为古都，却从不缺乏开放的胸襟和创新的魄力。“十三五”以来，我市以现代创新体系构建为统揽，坚持打造洛阳自创区建设“一个龙头”，强化人才“一个支撑”，抓好实施“双倍增”行动，打通“四个通道”，推进“四链融合”“三大举措”，不断激发高质量发展的“新”活力、“新”动能。

洛阳特重轴承生产的特大型回转支承轴承

优化生态创新创造活力迸发

光电转换连接器、电磁屏蔽包、轻小型高性能红外热像仪……走进位于高新区的洛阳科技金融大市场，大屏幕上实时滚动显示的待转化项目，正静候“伯乐”。我市企业负责人动动手指就能购买科技成果、申报科技创新券，让科技服务像网购一样方便。

近年，我市集中全力打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，着力优化创新生态。

对经认定的产业技术创新战略联盟的牵头单位给予经费补助，对新建的高校协同创新中心给予资金奖励，鼓励高等院校、科研院所以股权激励形式促其科技成果在洛转化，鼓励高等院校、科研院所拥有科技成果的科研人员创办科技型企业……

日益优化的创新生态有效激发了全社会创新创造活力，让一项项业界先进技术和产品在河洛大地孕育、成长。2019年，全市技术合同成交额达48.2亿元，增速比上一年提高30%；高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。

“5G+氢燃料”电动拖拉机

借力“倍增”创新力量不断壮大

今年6月，国家农机装备创新中心发布中国首台“5G+氢燃料”电动拖拉机，将5G应用场景与新型农机无人集群场景有机结合，有效提升农机作业的可靠性。

曾经诞生新中国第一台拖拉机的洛阳，在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机，靠的正是一大批优秀创新主体、平台。

近年，我市高位谋划实施“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台、公共技术服务平台建设为主攻方向，实施创新平台倍增。

一批高水平的创新主体加速崛起。省创新龙头企业达到20家，占全省总数1/5；高新技术企业总数跃升至632家，居全省前列；去年新备案国家科技型中小企业1649家，数量居全省第二位。

一批高质量的创新平台加速涌现。去年我市新增各类创新平台369个，全市创新平台总数达到2379个。国家农机装备创新中心等一批“国字号”制造业创新中心、科技企业孵化器、中小企业公共服务平台、产业技术基础公共服务平台、工业设计中心，引领洛阳企业勇登中国创新高峰。

“洛阳造”高端房车下线

集聚资源创新成果加速涌现

近年，我市大力汇聚企业、人才、技术等创新要素，让创新创业激情在河洛大地充分释放，让科技创新迸发出“乘数效应”。

“院士洛阳行”活动吸引知名院士、专家来洛“会诊”创新发展；清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛永久落户我市；中国创新创业大赛先进制造行业总决赛连续4年“花开”洛阳……一系列具有行业影响力的展会赛事，吸引了一批技术、项目集聚，推动更多前沿成果落地绽放。

人才是推动发展的“第一资源”。我市持续实施“河洛英才计划”，构筑人才“磁场”，引来高层次创新团队金凤翔集。硅谷博士彭先兆团队研制的新一代扫频激光OCT眼科成像仪首台样机下线；清华大学邢新会团队研发的“常压室温等离子体诱变育种仪”，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；田克恭团队研发的三联灭活疫苗推向市场，标志着我国H9亚型禽流感疫苗进入基因工程时代……大批人才的会聚，带来创新成果“井喷”。

创新发展，步履铿锵。下一步，我市将在实施创新驱动发展战略上彰显特色优势，进一步打通“四个通道”、促进“四链融合”，强化龙头带动，优化创新生态，集聚创新资源，推动科研成果转化，加快构建现代创新体系，建设国家创新型城市，走好从科技强到产业强、经济强的创新发展之路。(记者 戚帅华)（本文图片均为资料图片）