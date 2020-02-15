沿黄九省（区）城市文旅产业融合发展座谈会在洛阳召开

昨日，沿黄九省(区)城市文化产业和旅游产业融合发展座谈会在我市召开，贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，持续深化沿黄流域文化旅游交流合作。

昨日，沿黄九省(区)城市文化产业和旅游产业融合发展座谈会在我市召开，贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，持续深化沿黄流域文化旅游交流合作。

文化和旅游部产业发展司副司长耿军，省文化和旅游厅党组书记宋丽萍、副厅长朱建伟，沿黄九省(区)文旅部门相关负责人，文旅界专家学者等出席活动。市领导刘宛康、魏险峰等参加活动。

近年来，我市深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，聚焦新的发展定位，加快文旅深度融合发展，积极构建文化传承创新体系，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，一系列做法赢得了与会专家的充分肯定。

在座谈会上，沿黄九省(区)文旅部门相关负责人就各省(区)如何推进黄河文化保护传承弘扬和文旅产业融合发展进行了经验交流。(记者 李冰 智慧)