洛阳洛宁县长水洛河大桥和院士张喜刚的不解情缘

10日9时30分许，云淡风轻，洛宁县长水洛河大桥上车辆川流不息，行人络绎不绝。

10日9时30分许，云淡风轻，洛宁县长水洛河大桥上车辆川流不息，行人络绎不绝。

驻足大桥上，中国工程院院士、中国交建集团总工程师张喜刚深情感叹：“这座‘扶贫桥’是我的‘老朋友’，到现在还在发挥重要作用，了不起。”

院士和这座“扶贫桥”的故事，要从24年前说起。

1996年，洛阳是当时交通部的帮扶单位，时任交通部公路规划设计院副总工程师的张喜刚到洛宁县挂职副县长。他作为青年桥梁专家，主要工作是进行交通扶贫。

交通部公路规划设计院为洛宁县免费设计长水洛河大桥后，张喜刚作为该项目建设指挥部现场总指挥，运用卵石冲积层复杂地形下快速建设、预制板快速安装等技术，实现了“当年勘察、当年设计、当年建成”。

“洛宁县资源丰富，但当时交通比较落后。由于被洛河分为两块，又没有桥，底张、兴华、下峪等乡镇的资源无法开发，导致群众长期端着‘金碗’讨饭吃，出行更是不便。”张喜刚对当时的情况记忆犹新。他说，当时从县城开车到这些乡镇，动辄三四个小时，要带动这些乡镇脱贫，必须架桥修路。

长水洛河大桥让洛宁西部南北贯通，大大加速了洛宁西部各个乡镇的经济发展和群众脱贫——出行方便了，山里的土特产源源不断地运往外地，群众的腰包慢慢鼓了起来。

直到现在，长水洛河大桥在洛宁县经济社会发展方面仍发挥着巨大作用。2014年，随着车流量增大，洛宁县对长水洛河大桥实施了改造，不仅完善了该县干线公路路网结构，提升了保障能力和服务水平，还进一步促进了周边乡镇的资源开发，助推脱贫攻坚。

在罗岭乡，当地农民依托爱和小镇等文旅项目建起了农家乐；每到9月底10月初，大批游客前往上戈镇采摘苹果……如今，随着该县乡村路网、设施的不断完善，经长水洛河大桥去这些地方十分便捷，道路沿线群众的致富路走得又快又稳。

长水洛河大桥24年前见证了张喜刚与洛阳的友谊，如今又见证了他与洛阳的新合作。

就在9月9日，张喜刚受邀来洛参加中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动。在全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛上，他受聘成为洛阳“建设全国重要综合交通枢纽城市发展战略高级顾问团”成员。

张喜刚十分感慨：“作为一名交通系统的院士，尤其是和洛阳有缘、从驻洛扶贫干部中走出的院士，有责任支持洛阳的发展。”

次日，张喜刚欣然接受洛阳市交通运输局的邀请，实地考察、回访长水洛河大桥。看到“老朋友”依然坚守岗位服务群众，看到当地这些年的可喜变化，张喜刚为洛阳交通运输系统送上“锦囊”：立足于服务社会、服务老百姓的理念，继续加强、完善乡村路网及其功能，让群众出行更加安全、高效、便捷。

为洛阳在交通发展过程中遇到的重大技术难题提供决策咨询，推动洛阳市高端科技智库的建设；积极服务于洛阳桥梁工程的建养需求，在桥梁安全、智能建造、智能管养等方面推进洛阳技术水平的提升，推动相关科技成果的转化应用和产业化发展，帮助培养更多的优秀人才……再次结缘，新的开始，院士郑重向洛阳许下了承诺。（记者 申利超 通讯员 徐凌）