李亚主持召开市委专题会议强调：树牢高标准高水平高质量意识 全力以赴促创建迎秋晚迎国庆

13日，市委书记李亚主持召开市委专题会议，对文明城市创建提升和央视中秋晚会保障工作进行再研究再部署，强调要树牢高标准高水平高质量意识，全力以赴促创建迎秋晚迎国庆，以优异成绩向新中国成立71周年献礼。

13日，市委书记李亚主持召开市委专题会议，对文明城市创建提升和央视中秋晚会保障工作进行再研究再部署，强调要树牢高标准高水平高质量意识，全力以赴促创建迎秋晚迎国庆，以优异成绩向新中国成立71周年献礼。

会议听取了有关工作情况汇报，对存在的问题和短板逐一细化责任，明确整改时限，对做好下步工作提出要求。与会市级领导和相关市直部门、各城市区负责同志结合工作实际作了发言。

李亚指出，文明城市创建提升和央视中秋晚会保障工作，是事关洛阳全局的好事要事大事。全市各级各有关部门要提升站位、强化责任、全力以赴，围绕“促创建迎秋晚迎国庆”目标，持续深化以改促创、以建促创、以管促创、以提促创，高标准高水平高质量抓好各项工作，向党和人民交出一份满意答卷。

李亚强调，要坚持问题导向，较真碰硬，抓好“治堵”“治脏”“治差”等重点领域整改，确保动态整改、彻底清零、全面提升。要坚持创建为民，把惠民利民作为文明创建的出发点、落脚点，加强宣传引导，力戒形式主义，持续深化“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”，真正让人民群众成为创建主体，不断提高群众获得感幸福感。要坚持安全第一，落实属地责任、行业责任，落实落细各项常态化防控要求，抓好交通安全、消防安全、场地安全、疫情防控安全和社会面安全，确保守住底线、万无一失。

李亚要求，要坚持目标导向，细化目标任务，夯实各方责任，抓好工作落实，确保实现高标准高水平高质量。要高标准严要求，落实“细评”“细看”“细查”要求，做好主格调主旋律宣传，更好展现洛阳落实总书记重要指示的生动实践，展现洛阳深厚底蕴，展现河洛儿女出彩风貌。要抓具体抓落实，持续落实领导干部分包责任制，各级党员干部要落实“吹糠见米、拉锯建末”要求，多到一线、基层和问题多的地方去，全力以赴做好各项工作。要重持续补欠账，针对当前存在的短板弱项，强化标本兼治，统筹做好规划建设管理“三篇文章”，持续推动文明城市建设管理常态长效。要敢担当真负责，强化落实力执行力穿透力，杜绝棚架、确保落实，克服厌战、一抓到底，严明奖惩、树好导向。

刘宛康、赵会生等相关市级领导参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)