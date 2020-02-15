洛阳引黄入洛工程恢复通水

今日，洛报融媒记者从洛阳市引黄工程建设管理局获悉，经过两个多月的季节性停水，引黄入洛工程于13日上午恢复向市区供水，为涧河、邙山渠送来补给水源。

今日，洛报融媒记者从洛阳市引黄工程建设管理局获悉，经过两个多月的季节性停水，引黄入洛工程于13日上午恢复向市区供水，为涧河、邙山渠送来补给水源。

据了解，每年汛期出于安全考虑，小浪底水库为防汛腾空库容，再加上调水调沙，水库水位下降，低于进水口引水高程。随着调水调沙结束，13日8时，小浪底库区水位已达到243.09高程，高于引水工程取水口的高程，具备引水条件。

小浪底南岸引水口分水枢纽的进水总闸开启后，黄河水沿着引黄入洛工程穿越邙岭地下隧洞自流引水，向南流入西工区汶家沟分水枢纽。到这里后，黄河水分为两路，一路经金水河水库注入涧河、中州渠进入洛河；另一路由邙山渠向东进入瀍河市区段上游，最终由瀍河进入洛河。

邙山渠市区段长15千米，流经西工区、老城区、瀍河区，最终流入瀍河。引黄入洛工程恢复通水，不仅为瀍河、洛河等城市水系补给活水，也为孟津县西部沿线提供灌溉水源，为九泉水库进行水源补给，进一步盘活城市水系，改善市区周边水生态环境。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王玉明）