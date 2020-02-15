洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳引黄入洛工程恢复通水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-13 22:53

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市引黄工程建设管理局获悉，经过两个多月的季节性停水，引黄入洛工程于13日上午恢复向市区供水，为涧河、邙山渠送来补给水源。

　　据了解，每年汛期出于安全考虑，小浪底水库为防汛腾空库容，再加上调水调沙，水库水位下降，低于进水口引水高程。随着调水调沙结束，13日8时，小浪底库区水位已达到243.09高程，高于引水工程取水口的高程，具备引水条件。

　　小浪底南岸引水口分水枢纽的进水总闸开启后，黄河水沿着引黄入洛工程穿越邙岭地下隧洞自流引水，向南流入西工区汶家沟分水枢纽。到这里后，黄河水分为两路，一路经金水河水库注入涧河、中州渠进入洛河；另一路由邙山渠向东进入瀍河市区段上游，最终由瀍河进入洛河。

　　邙山渠市区段长15千米，流经西工区、老城区、瀍河区，最终流入瀍河。引黄入洛工程恢复通水，不仅为瀍河、洛河等城市水系补给活水，也为孟津县西部沿线提供灌溉水源，为九泉水库进行水源补给，进一步盘活城市水系，改善市区周边水生态环境。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王玉明）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 央视《探索·发现》栏目摄制组进驻二里...
  • 6岁女娃拿别人东西被拦下 她的妈妈却...
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆闭馆公告
  • 快来！洛阳会展中心五楼非遗展演正精彩
  • 洛阳市体校体育场恢复开放 开放时间有...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605