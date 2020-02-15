昨日，洛阳会展中心热闹非凡，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节在此隆重开幕。
立足中原，尽展国内国际风采
昨日，洛阳会展中心热闹非凡，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节在此隆重开幕。丰富的历史文化展示、异彩纷呈的各类表演、琳琅满目的文创产品，以及热情推销特色产品的客商、精心选购产品的游客等，都为本届博览会留下了精彩的瞬间。
直播带货，畅销各地文旅产品
展品丰富，引来游客竞相购买
各国特产，海外客商热情推销
民间剪纸，展示河洛传统文化
VR体验，感受科技无穷魅力
本届博览会将持续至14日，欢迎您到现场逛一逛，与我们共同感受这场国际范儿十足的文旅盛会！(记者 张光辉 刘冰 摄影报道)
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