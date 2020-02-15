第三届中原国际文化旅游产业博览会：非遗演出好戏连台、“洛阳礼物”琳琅满目，还有惠民代金券可领

昨日14时许，当记者来到位于洛阳会展中心五楼的B馆东区，立刻被动听的琴声吸引——在东入口处，一个既简单又绚丽、既传统又现代的舞台出现在眼前，LED大屏幕上播放着动感美图，几名身着红裙的女子正在演奏古筝。

身着汉服，现场创作 记者 鲁博 摄

来逛第三届中原国际文化旅游产业博览会，除了在各展区了解当地文化和特色、购买特色文旅商品，还有什么可以参与呢？告诉您，还可以看演出。本届博览会期间，非遗展演、夜场演出将轮番上演，精彩不断。另外，您别忘了领惠民代金券。

非遗展演好戏连台

古筝演奏，古韵十足 记者 宋扬 摄

昨日14时许，当记者来到位于洛阳会展中心五楼的B馆东区，立刻被动听的琴声吸引——在东入口处，一个既简单又绚丽、既传统又现代的舞台出现在眼前，LED大屏幕上播放着动感美图，几名身着红裙的女子正在演奏古筝。

台下虽没有座位，却围了不少观众。他们或席地而坐，或站立后方，聚精会神地欣赏着演出。舞台一旁，一支太极拳表演队伍正在候场，有的演员还在反复练习。

相较往届，本届博览会不仅非遗元素最多，还设立了中原大舞台，在为各地参展商提供展销平台的同时，也为表演类非遗项目提供了展演的舞台。

每天9时至17时，每半个小时就会有一场非遗表演，河洛大鼓、皮影戏、南庄木偶戏等20余项国家级、省级、市级非遗项目进行展演，泰国舞、非洲鼓等外国节目也会穿插展示，几乎覆盖整个白天，让来观展的游客直观感受传统文化的魅力。

精彩的手鼓表演 记者 李卫超 摄

夜场演出精彩热闹

延长开放时间、组织夜场演出……本届博览会以新的形式点亮了“古都夜八点·文旅新生活”。

本届博览会打破以往大多节会仅有白天开放的传统模式，不仅将闭馆时间延长至21时，还新增了丰富的“古都夜八点·文旅新生活”夜场演出，使博览会更加热闹，为“古都夜八点”文旅消费品牌助力。

昨晚，在洛阳会展中心南广场上，璀璨的灯光将广场照耀得明亮、动感。中国好声音(洛阳地区)的金牌选手闪亮登场，为市民献歌，流行乐队、舞蹈、器乐等丰富多彩的节目也悉数上演，互动感、体验感十足。

色空鼓演奏《我和你》空灵的乐声，让人沉醉。压轴节目非洲鼓群舞由河科大一附院的抗疫医生上台表演，赢得观众的掌声和点赞。

如果您也想到现场感受夜场演出的魅力，今日19时30分，这里还将上演一场精彩演出，压轴节目由本土乐队带来《这里洛阳》等具有地方特色的说唱表演。

“洛阳礼物”，深受欢迎 记者 刘冰 摄

“洛阳礼物”琳琅满目

位于五楼B馆东南区的“洛阳礼物”展馆也是大家关注的地方。该展馆涵盖“洛阳礼物文创”“河洛源耕”“河洛尚品中原造物”三大展区，展出了八大系列自主研发的文创产品，其中“古都夜八点”系列、“运河丝路文化”系列、“黄河文化”系列、“河洛文化”系列等展品都是首次公开亮相。

“这个杯子造型典雅、古朴，杯柄是一个‘河’字，我最相中它了。”在“洛阳礼物文创”展区里，一名年轻男子对同伴说。据介绍，“运河丝路文化”系列、“黄河文化”系列、“城市印象”系列等洛阳礼物特别受游客青睐。

“河洛源耕”展区是对中原区域知名特色品牌农副产品的深入挖掘及整合，涵盖郑州好想你、开封白记花生糕、南阳仲景香菇酱、信阳文兴茶叶、洛阳春都等数十家中原知名品牌。同时，“洛阳礼物”与栾川印象、心安礼得、洛水山肴等知名特色品牌集中展示了我市各地的五谷杂粮、山珍干货、生鲜果蔬、副食加工等特色农产品，深入推广中原农耕文化，叫响“河洛源耕”品牌。

“河洛尚品中原造物”展区汇集洛阳旅游商品知名品牌，联合郭爱和三彩艺、李学武牡丹瓷、一朵牡丹、武皇牡丹、金鑫珠宝集团、河南古都文创等，集中展示独具艺术性与创意性的旅游商品。

一些市民在看到春都展区的牌子时，不禁感慨万千：“春都又回来了吗？”在春都展区，“春都1987系列”火腿肠、“春都王中王”火腿肠等摆在显著位置。市民李先生说，太久没在洛阳市场上看到春都火腿肠，当年春都是洛阳的骄傲。洛阳天佑春都食品有限公司相关负责人说，接下来该公司将大力开拓洛阳市场，树立春都品牌新形象，让咱洛阳消费者吃上更好、更放心的春都食品。

逛博览会领惠民券

来逛博览会，您不妨提前领取洛阳文旅消费惠民代金券。博览会举办期间，您可关注微信公众号中原国际文化旅游产业博览会，领取代金券电子券，在洛阳会展中心南6门服务台出示二维码，换取代金券纸质券。凭代金券纸质券，您在会场指定商户内消费可享受满100元抵扣5元优惠。

需要提醒的是，惠民代金券的数量有限，先到先得。另外，9月14日是本届博览会的最后一天，当天的闭馆时间为17时，不再组织夜场演出。（记者 宋扬）