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第三届中原国际文化旅游产业博览会：非遗技艺展示让人眼花缭乱 文旅资源展示让人印象深刻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-13 11:21

　　“晒文旅家底游河洛大地”展区 记者 鲁博摄　　　　

　　剪纸、皮影戏等非遗技艺展示，让人眼花缭乱；丰富的文旅资源集中展示，让人印象深刻；“东方博物馆之都”展区将洛阳的博物馆资源“一网打尽”；研学中原展区，则可以让游客深度体验中原文化，趣味盎然……

　　走进第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)现场，河洛文化和中原特色的印记无处不在。在这里，您可看历史文化的现代表达，品河洛文化的国际表达。

　　各地晒出文旅家底，尽展中原风采

　　在本届博览会现场，位于5楼B馆的“出彩中原”展区和“晒文旅家底游河洛大地”展区不可错过。

　　动物造型的泥咕咕，五彩缤纷，萌化众人；精美的陶瓷工艺品，令人爱不释手；美酒、茶叶等特色产品，吸引游客驻足品鉴……在“出彩中原”展区，鹤壁、漯河、新乡、焦作、商丘等华夏之源联盟城市、河南省十八省辖市等通过特色布展，展现各地特有风貌，让游客不出洛阳，一站览尽中原风采。

面塑活灵活现 记者 张光辉摄

　　一看到白天鹅，无须抬头看标志便知，这里定是三门峡展区了。身姿优美的城市吉祥物“美峡”“肖城”，似乎在向众人娓娓道来“天鹅之城”的故事。有着天鹅元素的水晶工艺品、女士皮包等，也十分吸引人眼球。

　　逛罢“出彩中原”展区，再到对面的“晒文旅家底游河洛大地”展区瞧一瞧。108家企业50余类商品……洛阳各县(市)区携当地知名景区、精品民宿、乡村旅游等丰富资源与市民及游客见面，让人应接不暇。

　　走进瀍河区展区，浓浓的文化气息扑面而来，礼乐文化、丝路文化、运河文化三大主题，待您一一品味。

　　洛宁展区雅致，美如画的神灵寨红叶岭向游客发出诚挚邀请；“洛水山肴”系列土特产包装精美，独具特色；洛宁竹编也是一绝，竹编的钟表让人眼前一亮。

　　嵩县展区则是美味云集，有茵陈汁、纯羊奶、清酒等，人气较高的王老三烧鸡，游客能免费品尝。吃完烧鸡，您可喝一杯现沏的蒲公英茶消消食儿……

　　在新安县展区前，10岁的小小茶艺师身着汉服，有模有样地为游客展示茶艺，旁边的汉服美女抚弄着琴弦，颇有古韵。这里还有精致的紫砂壶、朴实的手织布……

　　在博览会上，各地纷纷晒出文旅家底，游客徜徉其中，品文化、购特色产品，忘了时间……

　　非遗传承人现场坐镇，工艺美术精品引人称赞

　　据悉，相较于往届博览会，本届博览会上的非遗元素品类最多。

　　位于5楼B馆入口处的中原大舞台，颇受游客青睐，泰国舞、非洲鼓等国外非遗项目和河洛大鼓、河洛鼍(tuó)鼓、皮影戏、南庄木偶戏等20余个国家、省、市级非物质文化遗产项目的展演，精彩连连，引来阵阵掌声、呐喊声，让来观展的游客感受到非遗文化的魅力。

　　想和非遗传承人面对面交流，可到位于B馆西侧的非遗文化展区，那里不仅有非遗传承人现场坐镇，还有各种特色商品。

　　王飞是剪纸非遗传承人，他的展位前，含剪纸元素的抱枕等风格独特，还有融入剪纸艺术的高校录取通知书，趣味盎然。“让剪纸从窗户上走下去，从艺术中走进生活中。”王飞说，目前他和他的团队研发了一系列剪纸衍生文创产品，颇受消费者青睐。

精美的蜡染 记者 张光辉摄

　　贵州苗艺—青林海蜡染也十分亮眼。蜡染是我国传统民间印染工艺，其图案丰富、色调素雅，富有民族特色。“这是我第二次来到十三朝古都洛阳，特别感谢主办方提供这样一个国际化的平台。”该展位的负责人说，洛阳历史文化底蕴深厚，他很喜欢这座城市，希望借助此次博览会，让更多人认识蜡染，爱上蜡染。

　绵竹木版年画 记者 张光辉摄

　　皮影戏、面塑、吹糖人……非遗文化展区虽然占地面积不大，但内涵丰富，让人流连忘返。

　　在工艺美术品展区，游客能欣赏来自全国各地的工艺美术精品，宣笔制作技艺、保定铁球制作技艺、掐丝珐琅器制作技艺等让人大开眼界，在这里不仅可以“看全国”，还能“买全国”。

　　研学中原，畅游“东方博物馆之都”

研学体验 记者 刘冰摄

　　在本届博览会的研学营地展区，知名旅行社全面展示其研学产品，您可一站式了解研学之旅的精华，还能现场体验研学产品。

　　在“东方博物馆之都”展区，不少学生正津津有味地听讲解、学知识。这里系统展示了“东方博物馆之都”建设成果，胸针、精美首饰等将文物卡通化的博物馆文创产品让游客眼前一亮，沉浸式的VR体验给游客带来了非凡的体验，让游客“为了一个博物馆，爱上一座城”。据悉，目前我市博物馆总数和三级以上博物馆数量均位居全省第一，基本形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆展示体系，“东方博物馆之都”建设初具规模，预计今年年底我市博物馆总数将达到100家。(记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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