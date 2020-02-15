第三届中原国际文化旅游产业博览会：沿黄城市文旅展区成为参观者关注焦点

昨日上午，第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)正式开幕。

“大河文明”展区 记者 刘冰摄

昨日上午，第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)正式开幕。

作为本届博览会的亮点之一，沿黄城市文旅展区无疑成为参观者关注的焦点。

沿黄九省区组团参展，通过精品旅游线路推介、特色文旅商品展示，巧妙地将各自在黄河生态环境保护与绿色发展、文化和旅游融合领域的精华浓缩于展台，展现了九曲黄河的厚重历史、地方文化、大河风韵。

展馆特色

自市会展中心南3门入口，经过体温检测后，步入博览会现场，迎面便看到“大河文明”展区：展墙以九曲黄河为视觉主元素，浪涛翻滚的黄河穿起了沿岸的九颗明珠，寓意沿黄九省区；展台上分别以“大河文明”和“大美黄河”两大主题，介绍了黄河文明的发展传承脉络，以及沿黄各地文旅的基本面貌，让参观者能够直观地从黄河源头到入海口，对黄河有基本的认知。

面南背北，立于展馆中央大道，从西向东扫视，记者发现，沿黄九省区两两相对，一字排开。

从展陈设计上看，各省区均将具有地理标志性的沿黄旅游景区的“靓照”，设于展区最显眼的位置，并辅以视频介绍，动静结合，突显了“大美黄河”的理念。

步入各展区，记者被沿黄九省区各具特色的文创产品和旅游商品所吸引：宁夏“白宝”“二毛皮”细而柔软，被誉为“轻裘”；“红宝”枸杞，皮薄肉厚、营养高；甘肃“洮河砚”，石纹如丝；岷县当归，千年传承……大美青海、川蜀之地、厚重关中、好客山东等最能代表地方特色的非遗手工艺品、土特产品，以及景区文创产品也悉数亮相于沿黄城市文旅展区，让人在游览中，充分感受到黄河流域自然生态和文化类型的差异。

参展者说

青海土族盘绣 记者 张光辉摄

以文塑旅，以旅彰文，文旅融合已成为每一个沿黄省区的基本发展路径，文旅消费也成为人们的“刚需”。

如何更好地在文旅产品开发、文旅消费推动中注入黄河灵魂，成为参展商彼此学习和交流的重点。

“利用布展期的空闲，我带领团队先后游览了龙门石窟、白马寺、少林寺、嵩阳书院等河南知名景区，在游览中我深深感受到了河南，尤其是洛阳在黄河文化挖掘和运用上所付出的努力和做出的创新。”若尔盖县黄河九曲第一湾旅游有限责任公司副总经理张黎明告诉记者，本次博览会集结了各地的文旅企业、优秀文创产品、旅游商品，为广大参展商提供了互相交流、合作共享的平台。他将把此次参展的感受及获取的景区智慧化建设、文化挖掘上的宝贵经验带回“黄河第一湾”，促进景区自然风光、黄河文化、时尚元素更好地结合。

采访中，来自山东、山西、青海等省区的多位参展商表示，从丰富的黄河资源优势出发，结合省区特色，做好生态保护、打好“文旅”牌，实现文化和旅游产业深度融合，是每一个沿黄城市共同的心愿。

游客在甘肃展区前留影 记者 张光辉摄

前景广阔

一番游览下来，记者深深感到沿黄九省区的联合展示，是博览会升级后突破往届的创新之举；九省区虽地域不同、文化类型有所差异，但对母亲河的爱与守护之心是一样的。

市文化广电和旅游局相关负责人表示，2019年9月18日，重大国家战略——“黄河流域生态保护和高质量发展”应运而生。为反映一年来沿黄九省区贯彻落实国家战略做出的生动实践，以及所取得的成绩，本届博览会专门设立了沿黄城市文旅展区。通过沿黄九省区文旅企业的参与、互动、交流，使沿线文旅资源流动起来，是本次博览会举行的要义之一。

特色文旅资源引人驻足记者 张光辉摄

目前，洛阳正在全力打造“黄河文化主地标城市”，这要求洛阳必须在国家战略中找准方位。下一步，洛阳将依托黄河湿地、黛眉山、青要山、万山湖等自然景观，打造大河风光体验之旅，建设黄河文化精品旅游带。同时，洛阳还将串联起二里头遗址、龙马负图寺等人文景观，小浪底水利枢纽、西霞院水库等水利设施，打造中华文明溯源之旅、治黄水利水工研学之旅，向广大游客推荐内涵更为丰富的黄河文化精品旅游线路。(记者 张人杰)