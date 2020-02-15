云端赏展会 直播带货忙

想把琳琅满目的海内外好物带回家？没时间到现场看展，又不想错过？第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)采用线上与线下相结合的方式，推出了云端赏会、直播带货等多种形式，您用手指点一点，就能抓住博览会的精彩瞬间，足不出户，也能将现场好物“买买买”。

直播带货现场

想把琳琅满目的海内外好物带回家？没时间到现场看展，又不想错过？第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)采用线上与线下相结合的方式，推出了云端赏会、直播带货等多种形式，您用手指点一点，就能抓住博览会的精彩瞬间，足不出户，也能将现场好物“买买买”。

精彩博览会云端赏查询、看展“一站式”服务

为全方位、多角度地展示第三届中原国际文化旅游产业博览会的盛况，服务好参展商、游客，主办方倾力打造第三届中原国际文化旅游产业博览会官方网站。

通过博览会官网，参展商可以查询信息、展示产品、在线交易等，简单便捷。

“古都夜八点·文旅新生活”的演出节目单、参展商简介、展台位置……游客登录博览会官网，不仅能预约看展，查询演出信息、商家信息等，还能及时获取最新资讯，查询、浏览往届博览会信息。

值得一提的是，通过网站首页的“直播”便捷入口，游客可进入直播间，回顾或了解展会的精彩瞬间。网站还重磅推出了“VR”全景展现模式，使游客身临其境，真实地看到展会盛况。

游客体验VR技术



直播带货受青睐解锁博览会新模式

“进入直播间的各位美女帅哥，点击一下左上角关注，心动的宝宝们可以点击链接购买……”昨日，在第三届中原国际文化旅游产业博览会现场的直播间里，网红主播“洛阳你璐姐”先熟练地和粉丝互动，展示各种商品，直播间前围满了观众，大家不时拿出手机、相机拍摄。

中西文化碰撞交流，带货产品琳琅满目。与往届博览会不同的是，本届博览会现场增设“1+2”直播间，“惠聚中原·乐享生活”直播带货活动，为广大市民及游客带来多个特色鲜明、精彩无比的环节。

好想你枣业、白象食品、仲景食品、文新茶叶、春都食品、杜康控股……20个优秀品牌共计60款明星产品开启中原好物秒杀之旅，直播间给出超低的价格，网友纷纷抢购，在使产品销量增加的同时，也提高了品牌的知名度。其间还有外国展商进入直播间，品尝中原特色美食，交流中外美食文化。

直播带货，带“火”文旅产品

除了网红直播带货，博览会现场的很多企业员工也走进直播间，推介自家的产品。洛阳祥和牡丹科技有限公司的两位汉服美女，微笑着介绍自家的武皇牡丹伴礼。刚刚下播的洛阳唐宝斋员工姬翔说，相对于图片和视频，直播更鲜活，更能激发用户对产品的兴趣。

洛报集团洛视频直播车亮相博览会

昨日，在热闹的博览会现场，有一辆直播车格外抢眼，它就是洛阳日报报业集团的新型网络视频直播车。据洛阳日报报业集团融媒体中心相关负责人介绍，该直播车搭载的是中央及国内各大媒体目前普遍使用的先进设备，配备了应用云计算、大数据等技术搭建制播软件的技术平台。与传统直播相比，可以实现对现场视频的移动采集、快速制作和双向回传等功能，更加灵活、高效。

如何在网上观看展会盛况？

●方式一：扫上方二维码关注“享游洛阳官方”微信公众号，通过底部菜单栏“享游洛阳”进入“享游洛阳”平台，点击“中原国际文化旅游产业博览会”菜单条进入官方网站手机端观看。

●方式二：登录第三届中原国际文化旅游产业博览会官方网站(http://m.lytrip.com.cn/)观看。

(记者 张宝峰 谢娜娜/文 张光辉 鲁博/图)