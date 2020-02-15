洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

云端赏展会 直播带货忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-13 10:23

直播带货现场

　　想把琳琅满目的海内外好物带回家？没时间到现场看展，又不想错过？第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)采用线上与线下相结合的方式，推出了云端赏会、直播带货等多种形式，您用手指点一点，就能抓住博览会的精彩瞬间，足不出户，也能将现场好物“买买买”。

　　精彩博览会云端赏查询、看展“一站式”服务

　　为全方位、多角度地展示第三届中原国际文化旅游产业博览会的盛况，服务好参展商、游客，主办方倾力打造第三届中原国际文化旅游产业博览会官方网站。

　　通过博览会官网，参展商可以查询信息、展示产品、在线交易等，简单便捷。

　　“古都夜八点·文旅新生活”的演出节目单、参展商简介、展台位置……游客登录博览会官网，不仅能预约看展，查询演出信息、商家信息等，还能及时获取最新资讯，查询、浏览往届博览会信息。

　　值得一提的是，通过网站首页的“直播”便捷入口，游客可进入直播间，回顾或了解展会的精彩瞬间。网站还重磅推出了“VR”全景展现模式，使游客身临其境，真实地看到展会盛况。

游客体验VR技术
 

　　直播带货受青睐解锁博览会新模式

　　“进入直播间的各位美女帅哥，点击一下左上角关注，心动的宝宝们可以点击链接购买……”昨日，在第三届中原国际文化旅游产业博览会现场的直播间里，网红主播“洛阳你璐姐”先熟练地和粉丝互动，展示各种商品，直播间前围满了观众，大家不时拿出手机、相机拍摄。

　　中西文化碰撞交流，带货产品琳琅满目。与往届博览会不同的是，本届博览会现场增设“1+2”直播间，“惠聚中原·乐享生活”直播带货活动，为广大市民及游客带来多个特色鲜明、精彩无比的环节。

　　好想你枣业、白象食品、仲景食品、文新茶叶、春都食品、杜康控股……20个优秀品牌共计60款明星产品开启中原好物秒杀之旅，直播间给出超低的价格，网友纷纷抢购，在使产品销量增加的同时，也提高了品牌的知名度。其间还有外国展商进入直播间，品尝中原特色美食，交流中外美食文化。

直播带货，带“火”文旅产品

　　除了网红直播带货，博览会现场的很多企业员工也走进直播间，推介自家的产品。洛阳祥和牡丹科技有限公司的两位汉服美女，微笑着介绍自家的武皇牡丹伴礼。刚刚下播的洛阳唐宝斋员工姬翔说，相对于图片和视频，直播更鲜活，更能激发用户对产品的兴趣。

洛报集团洛视频直播车亮相博览会

　　昨日，在热闹的博览会现场，有一辆直播车格外抢眼，它就是洛阳日报报业集团的新型网络视频直播车。据洛阳日报报业集团融媒体中心相关负责人介绍，该直播车搭载的是中央及国内各大媒体目前普遍使用的先进设备，配备了应用云计算、大数据等技术搭建制播软件的技术平台。与传统直播相比，可以实现对现场视频的移动采集、快速制作和双向回传等功能，更加灵活、高效。

　　如何在网上观看展会盛况？

　　●方式一：扫上方二维码关注“享游洛阳官方”微信公众号，通过底部菜单栏“享游洛阳”进入“享游洛阳”平台，点击“中原国际文化旅游产业博览会”菜单条进入官方网站手机端观看。

　　●方式二：登录第三届中原国际文化旅游产业博览会官方网站(http://m.lytrip.com.cn/)观看。

　　(记者 张宝峰 谢娜娜/文 张光辉 鲁博/图)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 央视《探索·发现》栏目摄制组进驻二里...
  • 6岁女娃拿别人东西被拦下 她的妈妈却...
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆闭馆公告
  • 快来！洛阳会展中心五楼非遗展演正精彩
  • 洛阳市体校体育场恢复开放 开放时间有...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605