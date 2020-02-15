第三届中原国际文化旅游产业博览会共有30个国家和地区的152家文化旅游企业参展

“不知道这次文化旅游产业博览会上，有啥好的‘洋玩意’，我最想去国际展区转转。”

乌干达客商推介商品

“不知道这次文化旅游产业博览会上，有啥好的‘洋玩意’，我最想去国际展区转转。”

“就是，去年我在博览会上买过韩国的海苔，感觉可不赖。”

在第三届中原国际文化旅游产业博览会(简称博览会)开幕之前，记者就听到了涧西区俞女士和朋友的对话。可见，在文化旅游产业博览会上，“国际”是备受关注的字眼。

名字有变化突出国际化

关注本届国际文化旅游产业博览会的细心市民会发现，第三届中原国际文化旅游产业博览会，在上届的基础上增加了“国际”二字。主办方相关负责人介绍，之前的中原国际文化旅游产业博览会也有许多国际化的内容，但名称上并没有“国际”二字，这届博览会，旨在强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达，突出国际化、市场化、专业化、产业化，为全省乃至全国搭建文化旅游产业展览展示、交流、交易的综合平台。

本届国际文化旅游产业博览会执行方相关负责人介绍，国际文化旅游产业博览会都有“主宾国”的概念，本届博览会的主宾国是泰国，德国作为联合主宾国，一共有30个国家和地区的152家文化旅游企业参展。本届博览会的宣传视频《老外看洛阳》还邀请了立陶宛、多哥、克罗地亚、奥地利、俄罗斯、西班牙、马来西亚、澳大利亚、加拿大、土耳其、巴基斯坦、尼泊尔、蒙古13个国家共计16位嘉宾参加，本着国际开放的态度，邀请更多海外国家来洛办展。

德国展区工作人员在制作爆米花

展区面积大异域风情足

记者在博览会现场看到，一楼A展馆的北部和东部集中设置国际展区，所设展区有泰国、德国、土耳其、立陶宛、捷克、阿富汗、马里、巴基斯坦、日本、韩国、斯里兰卡、波兰、马达加斯加、突尼斯、越南、印度、马来西亚、英国、西班牙、蒙古、法国、加纳、俄罗斯、巴西、印尼、尼泊尔、乌干达、多哥、意大利、澳大利亚等。

国际展区的面积很大，占了A展馆的一半还多，每个国家的展区也都特色鲜明、风格迥异。作为主宾国，泰国的展区以橙色调为主，泰国佛殿式风格，让人一眼就能看出地域，而对外展示的大屏幕滚动播放的泰国文旅宣传片，更是展示了主宾国与众不同的实力和阵势。

旁边的德国也“不甘示弱”，冷峻的国旗颜色及线条框架，彰显了德国人的严谨、简约。执行方相关负责人说，这次展馆设计多以各国国旗颜色为主色调，配以一些当地元素，突出特有风情，并且以通透的搭建让参展商与逛展者可以良好互动。

果不其然，开幕当天上午，国际展区人头攒动、摩肩接踵，人们对“赶洋集”兴致很高。

西班牙客商展示葡萄酒

宣传加招商，展会人气旺

泰国的乳胶枕、工艺首饰，德国的日化品、锅具，印度的香料、丝巾，俄罗斯的蜂蜜，韩国的松茸，巴西的咖啡，马里的非洲鼓，土耳其的手工艺灯……记者在国际展区走了一圈，只觉得眼花缭乱、大开眼界。

“爆米花一会儿就做好了，大家品尝一下味道如何？”德国展区里，一名工作人员正在用锅制作爆米花，引发了逛展者的兴趣。“德国的锅，每年销路都不错。”博览会一名工作人员向记者介绍。

印度展区里，一名女士在询问藏红花的功效和用量。“这么小一盒够您吃两年半了。补品可千万别过量，补多了对身体也不好。”工作人员耐心讲解。

马来西亚展区的饼干，50元三罐的实惠价格吸引了不少女士。“麻烦再给我个袋子，我要送给姐妹们尝尝。”一名女顾客说。泰国展区里，除了乳胶制品，100元一件的首饰也很受老年顾客的青睐；马里的手工鼓和乌干达的工艺品展区前，年轻人络绎不绝……

巴基斯坦客商介绍特产

泰国皇家乳胶制品公司销售商陈杰说，这是第一次来洛阳参加博览会，泰国这次是主宾国，相信作为古都和旅游城市，洛阳能给他们的商品带来好的销路。西国风酒庄是西班牙的一家红酒销售公司，负责人大江是个西班牙帅哥，能讲一口流利的汉语。他说，自己多次带着商品参加博览会，洛阳这届博览会规格很高，洛阳人也很热情，“除了展示我们的红酒，我还希望能找到好的合作商。另外，晚上闭展后，我去尝尝洛阳的宵夜”。

据了解，本届展会展示“一带一路”沿线国家和地区的传统工艺品、创意设计作品、文化旅游特色产品等30余类2000余种商品，另外还有奥莱全球购等几家跨境电商展区。在博览会上，还举办文化旅游项目洽谈、交易采购、经贸合作等多项活动。(记者 宋扬/文 张光辉/图)