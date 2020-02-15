洛阳向全国近百家旅行社推介研学旅行路线

昨日，作为第三届中原国际文化旅游产业博览会专项活动之一，研学旅行商踩线大会在洛阳会展中心开幕。

博览会上，不少孩子体验研学的乐趣

昨日，作为第三届中原国际文化旅游产业博览会专项活动之一，研学旅行商踩线大会在洛阳会展中心开幕。来自北京、上海、安徽、陕西、山西、山东、重庆、浙江等省市的近百家旅行社负责人来洛，领略洛阳“古今辉映诗和远方”的城市魅力。

洛阳作为国务院首批公布的历史文化名城和十三朝古都，是丝绸之路东方起点之一和隋唐大运河的中心，研学资源丰富。全市现有世界文化遗产3项6处、全国重点文物保护单位51处(54项)、省级文物保护单位115处、市县级文物保护单位近500处、其他不可移动文物近9000处。同时，洛阳拥有A级景区82家，其中5A级景区5家、4A级景区25家，厚重的历史文化和丰富的山水资源，为研学路线设计开发提供了天然优势。

近年，洛阳把厚重的文化作为最持久、最核心的竞争力，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，以文化的理念发展旅游、以旅游的方式传播文化，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达。为加快推进“东方博物馆之都”建设，我市着力打造“东方博物馆之都”研学营地，形成“15分钟研学步行圈”，力图打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”的全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，叫响“研学洛阳，读懂中国”品牌。

12日、13日，与会人员将到洛阳博物馆，龙门石窟，中国一拖集团，隋唐洛阳城天堂、明堂、应天门、九洲池，二里头夏都遗址博物馆，“东方博物馆之都”研学营地等景区实地踩线，感受河洛文化的厚重底蕴，领略千年古都的魅力风采。(记者 李冰 通讯员 王秉杰 张光辉/摄)