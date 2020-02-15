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2020年央视中秋晚会将在洛举办的消息 令当代著名书法家张海激动不已：家乡变化令人振奋 文化厚重历久弥新

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-13 08:52

　　“这些天，我在媒体上多次看到今年央视中秋晚会落户洛阳的消息，感到既高兴又自豪！”昨日，咱洛阳老乡、中国当代著名书法家张海在电话中谈及央视中秋晚会落户洛阳的消息时，激动不已。

　　张海前段时间一直在郑州，为出书和办展的事情忙碌。他认为，今年的央视中秋晚会与往年相比有着特殊的分量，不仅是因为今年全国经历了抗击新冠肺炎疫情的人民战争，并且在党中央的坚强领导下，抗疫斗争取得重大成果，还因为今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。在这个背景下，这场全国亿万观众热切期待的央视中秋晚会，既是庆贺传统佳节的文艺晚会，也是团结奋进的盛会，对洛阳乃至全国各项事业的发展加速恢复有重大的促进作用，具有重要历史和现实意义。

　　张海说，他注意到前段时间央视发布的中秋晚会宣传片《这里是洛阳》，视频中家乡日新月异的巨大变化让他由衷惊叹。

　　“宣传片中大量书法元素的应用，体现了广大观众对洛阳丰厚的传统书法文化遗存的认同。”张海说，汉字是文脉的灵魂，也是文化自信的基石。洛阳书法资源丰厚，十三朝古都，五千年风云变幻，书法的演变相伴始终，产生了大量的经典之作和彪炳史册的书法大家。洛阳以书法为代表的文化资源优势得天独厚，是厚重持久的核心竞争力，是实现物质文明和精神文明和谐发展的重要组成部分。在实现中华民族伟大复兴和全面建成小康社会的进程中，文化扮演的角色将日益凸显，这对洛阳未来实现可持续发展具有重要意义。

　　张海说，这些年，洛阳经济发展迅速，城市面貌变化很大，取得了多方面的成就，已成为一座“居者心怡，来者心悦”的美丽都市。央视中秋晚会能够落户洛阳，再次有力地证明了这座千年古都历久弥新的文化魅力。通过这次中秋晚会，洛阳必将迎来更广阔的发展契机。

　　“我十分期待这场意义非同寻常的中秋晚会，也祝愿家乡的明天越来越好。”张海说。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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