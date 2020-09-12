在今日开幕的第三届中原国际文化旅游产业博览会上，博物馆之都展区中的青少年研学游展示交流平台及研学营地展区中，国内外知名旅行社展示精品线路、研学路线及产品等，将传统文化与风景名胜相结合，探索研学之旅的奥秘等，深受参会的家长和孩子们的青睐，不少孩子亲身体验，感受研学的乐趣。

研学营地展区

在今日开幕的第三届中原国际文化旅游产业博览会上，博物馆之都展区中的青少年研学游展示交流平台及研学营地展区中，国内外知名旅行社展示精品线路、研学路线及产品等，将传统文化与风景名胜相结合，探索研学之旅的奥秘等，深受参会的家长和孩子们的青睐，不少孩子亲身体验，感受研学的乐趣。