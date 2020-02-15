洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳迎来今年首趟跨省旅游专列 游客这样评价……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-12 16:14

张茵（拿牌者）与同伴在龙门石窟景区合影

　　“早就想来洛阳看看了，这次也算弥补遗憾了。”今日上午9时许，来自杭州的张茵女士一到龙门石窟景区，就兴奋起来。

　　张茵对洛阳向往已久，多年前就计划来洛，但因种种原因没能成行，这成了她几十年的一个遗憾。

　　跨省游重新开放后，浙江上铁国际旅游有限公司组织了Y66次“浙铁东方号”旅游专列，近400名游客从杭州出发，去往天水、西宁、兰州等地，途经洛阳，停留一天。

　　“龙门石窟、白马寺、洛邑古城、牡丹、水席……”张茵做过攻略，对洛阳充满了期待。

　　张茵此次是第一次来洛阳；而这趟专列也是洛阳今年迎来的首趟旅游专列。

　　浙江上铁国际旅游有限公司总经理张建平随专列出行。他介绍，这趟专列的重头戏之一是洛阳。之所以安排这个路线，是因为西北有塔尔寺、麦积山石窟，洛阳有白马寺和龙门石窟，更符合这趟专列主打的“丝路之旅”主题。

　　张建平说，洛阳原本就有着丰富的旅游资源，又恰逢第三届‘中原国际文化旅游产业博览会’在此开幕，因此对江浙游客很有吸引力。张建平很看好这趟专列，因为这对他们和洛阳来说都是今年“首次”，将带来示范和烘托效应，能振奋两地的旅游市场。

　　地接方郑州中原铁道国际旅行社总经理王瑞国说，按照行程计划，他们将安排游客到龙门石窟、白马寺、洛邑古城游玩，到真不同品尝洛阳水席。让游客们真正走近洛阳、感受洛阳，将来宣传洛阳。今后，他们将抓紧时机，继续引导省内、入豫和跨省旅游专列入洛。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 央视《探索·发现》栏目摄制组进驻二里...
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆闭馆公告
  • 6岁女娃拿别人东西被拦下 她的妈妈却...
  • 洛阳市体校体育场恢复开放 开放时间有...
  • 快来！洛阳会展中心五楼非遗展演正精彩
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605