洛阳迎来今年首趟跨省旅游专列 游客这样评价……

“早就想来洛阳看看了，这次也算弥补遗憾了。”今日上午9时许，来自杭州的张茵女士一到龙门石窟景区，就兴奋起来。

张茵（拿牌者）与同伴在龙门石窟景区合影

“早就想来洛阳看看了，这次也算弥补遗憾了。”今日上午9时许，来自杭州的张茵女士一到龙门石窟景区，就兴奋起来。

张茵对洛阳向往已久，多年前就计划来洛，但因种种原因没能成行，这成了她几十年的一个遗憾。

跨省游重新开放后，浙江上铁国际旅游有限公司组织了Y66次“浙铁东方号”旅游专列，近400名游客从杭州出发，去往天水、西宁、兰州等地，途经洛阳，停留一天。

“龙门石窟、白马寺、洛邑古城、牡丹、水席……”张茵做过攻略，对洛阳充满了期待。

张茵此次是第一次来洛阳；而这趟专列也是洛阳今年迎来的首趟旅游专列。

浙江上铁国际旅游有限公司总经理张建平随专列出行。他介绍，这趟专列的重头戏之一是洛阳。之所以安排这个路线，是因为西北有塔尔寺、麦积山石窟，洛阳有白马寺和龙门石窟，更符合这趟专列主打的“丝路之旅”主题。

张建平说，洛阳原本就有着丰富的旅游资源，又恰逢第三届‘中原国际文化旅游产业博览会’在此开幕，因此对江浙游客很有吸引力。张建平很看好这趟专列，因为这对他们和洛阳来说都是今年“首次”，将带来示范和烘托效应，能振奋两地的旅游市场。

地接方郑州中原铁道国际旅行社总经理王瑞国说，按照行程计划，他们将安排游客到龙门石窟、白马寺、洛邑古城游玩，到真不同品尝洛阳水席。让游客们真正走近洛阳、感受洛阳，将来宣传洛阳。今后，他们将抓紧时机，继续引导省内、入豫和跨省旅游专列入洛。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)