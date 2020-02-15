“因为有您，我终于可以踏实地走进大学校园；因为有您，我终于可以尽情地追逐梦想。”昨日上午，在2020年阳光助学活动助学金发放仪式现场，充满着喜悦与欢笑，又让人落下感动的泪水。以金鑫集团、河南大进律师事务所为代表的爱心企业，以李恒昭、朱忠林、王留文为代表的爱心人士，用爱汇聚成58.3万元善款，发放给101名家庭贫困学生，让他们的求学之路走得更顺畅。

“因为有您，我终于可以踏实地走进大学校园；因为有您，我终于可以尽情地追逐梦想。”昨日上午，在2020年阳光助学活动助学金发放仪式现场，充满着喜悦与欢笑，又让人落下感动的泪水。以金鑫集团、河南大进律师事务所为代表的爱心企业，以李恒昭、朱忠林、王留文为代表的爱心人士，用爱汇聚成58.3万元善款，发放给101名家庭贫困学生，让他们的求学之路走得更顺畅。

老人夸活动“功在当代，利在千秋”

昨日上午，在活动现场，汝阳县刘店镇洪岭村驻村第一书记王冠升与该村贫困学生王孟娣，将一面写有“阳光助学情暖人间”字样的锦旗送给洛报爱心帮扶中心。王孟娣今年考了474分，被西藏农牧学院园林学专业录取。因家里孩子多，学费让一家人很发愁。本报报道了他的情况，不久他得到了爱心人士的资助。昨日一早，他在王冠升的陪同下来到助学金发放仪式现场。临出门前，他的母亲再三交代，一定当面向爱心人士表示感谢。

来自嵩县德亭镇杨湾村的张俊，虽然是个大小伙儿，在现场却被感动得频频落泪。8岁那年，他的父亲因交通事故去世，母亲离家出走，他与年幼的弟弟跟着奶奶生活。“奶奶，我替爸爸来养活你。”他一边照顾体弱多病的奶奶，一边上山采药卖钱，用稚嫩的肩膀支撑起一个破碎的家。2014年，在央视“寻找最美孝心少年”大型公益活动中，他被评为2014年度“最美孝心少年”。今年，他以560分的成绩被河南中医药大学中医学录取。眼下，他收到了爱心人士近万元的资助，心里充满感激。

在活动现场，李琳琳、李璐璐这对双胞胎姐妹受到关注。爱心人士除了询问如何分辨她们之外，更关心的是她们的家庭情况，并勉励她们好好读书，一切困难都会解决。

现场家长席上坐着一位90岁的老先生，他是贫困学生卢亚歌的外公张进礼。老人激动地说，洛阳晚报举办这样的活动很有意义，是“功在当代，利在千秋”的事情。

他还穿着上次捐款时穿的衣服，他受到感染决定资助两名学生

在活动现场，我们还邀请了爱心人士参加。距活动开始还有一个多小时，市民艾好德老人就已来到现场等候。今年，他资助贫困学生王莹5000元学费。王莹是洛宁人，以680分的成绩被同济大学医学试验班录取。“王莹已经开学了。”艾好德笑着说，孩子一到学校报到，就通过微信给他发来消息说，学校环境不错，宿舍四人一间，上层床铺、下层书桌。他告诉王莹，生活上遇到困难要及时告诉他，他会想办法帮忙。

83岁老兵李恒昭是第二年参加阳光助学活动，他还穿着上次捐款时的那件上衣，这件衣服他穿了近10年。正是这样一位简朴的老兵，26年来拿出十几万元资助贫困学生百余人。当活动主持人问他为何坚持做公益时，他用铿锵有力的声音回答，是党和政府培养了他，他要尽力回报党和政府。

在活动现场，市民孙红闯受到感染，一下子拿出4000元资助2名贫困学生。市民杜青女士之前到报社办事，听到我们在做助学活动，当即决定拿出3000元资助一名贫困学生。洛阳东方医院(河科大三附院)职工付丽华、尤庆伟等6名同事，一起为孩子捐出1000元学费。朱忠林、王留文、陈国芳等爱心人士，多年来一直用实际行动默默支持阳光助学活动。

将来接过助学接力棒，将爱心播撒到每一个角落

“我出生并成长在农村，是高考改变了我的命运，我希望受资助的学生也能通过知识改变命运。”在活动现场，河南大进律师事务所主任左鑫一席话，赢得阵阵掌声。伊滨区的胡婧怡今年被河南师范大学法学专业录取，她的梦想是成为一名律师。左鑫看到相关报道，资助其5000元学费，并赠送其两本有关律师方面的书籍。今年，该律师事务所一共拿出4.8万元资助了20名贫困学生。

红杉树智能英语今年拿出1万元资助5名学生；洛阳寅兴机电设备有限公司拿出1.2万元资助两名学生；一名叫闫萌的企业家转来5000元爱心款，可始终不愿说出自己的身份，只说是清华校友会的；金鑫集团更是连续多年积极参与阳光助学活动……涓涓细流，终将汇聚成海。众多爱心企业与人士的鼎力支持，让101名贫困学子感受到人间大爱。

此次活动也是一次对贫困学子的感恩教育，他们郑重作出承诺：“感谢爱心人士对我们的无私帮助，我们定将不负众望，好好学习，等到学成之日，用自己的所学报效祖国、奉献爱心，接过爱心人士手中的助学接力棒，将阳光助学的爱心播撒到每一个角落。”(记者 魏巍/文 李卫超/图)