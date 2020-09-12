今年101岁的袁秀娥，出生在伊滨区李村镇袁沟村一个普通的农民家庭。她成年后与伊滨区诸葛镇谭翟村的李应礼喜结连理，婚后一直在家操持家务、辛勤劳作，养育了2个女儿和1个儿子。如今，老人四世同堂、儿孙孝顺，儿媳妇方改玲陪在身边悉心照顾，晚年生活十分幸福。
看见重外孙，心里就高兴
个人经历
今年101岁的袁秀娥，出生在伊滨区李村镇袁沟村一个普通的农民家庭。她成年后与伊滨区诸葛镇谭翟村的李应礼喜结连理，婚后一直在家操持家务、辛勤劳作，养育了2个女儿和1个儿子。如今，老人四世同堂、儿孙孝顺，儿媳妇方改玲陪在身边悉心照顾，晚年生活十分幸福。
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