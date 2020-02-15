洛阳今天多云间晴天 气温19℃到28℃

今天多云间晴天，东北风3级左右，气温19℃到28℃。

昨天，气温不高，阳光明媚，秋高气爽的感觉越来越明显了。

从气象学上看，秋已经占据了绝大部分内蒙古和东北地区、大部分西北地区、部分华北地区、部分西南地区及部分西藏地区……什么是气象学上的秋，对咱们普通人来说，太学术了。只要看到叶子开始变色，就说明秋已经悄悄来了。

如今，走在林荫道上，一阵风吹来，树叶飘落，不禁让人想到屈原的“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下”。早晚时分，穿着短袖甚至会感到一丝丝的凉意。

未来几天，我市最高气温基本在30℃左右。河南省气象台预计，12日至15日，我市最高气温分别为28.3℃、26.4℃、27.9℃、30.1℃。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空西北气流控制，预计今天多云间晴天，东北风3级左右，气温19℃到28℃。明天多云间阴天，局部地区有阵雨，偏北风2到3级，气温19℃到27℃。

近期的天气十分适合出游，不过不少人在外出后会出现鼻痒、打喷嚏、喉咙发痒等症状。秋季温差大，这些表现很容易让人联想到感冒，其实也有可能是花粉过敏。白露时节，是很多植物开花传粉的季节，容易花粉过敏的人要注意预防“秋季花粉症”，以免被当作感冒误诊。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）