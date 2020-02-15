情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 最终双双被送进拘留所

日前，南昌路派出所民警告诉记者一起案件：一对情侣吵架闹到派出所，男方趁着酒劲儿举报女方吸毒，女方觉得自己被“出卖”，愤而举报毒品是男方给的。最后，俩人都进了拘留所。

日前，南昌路派出所民警告诉记者一起案件：一对情侣吵架闹到派出所，男方趁着酒劲儿举报女方吸毒，女方觉得自己被“出卖”，愤而举报毒品是男方给的。最后，俩人都进了拘留所。

“男子关某和女子宫某互相举报吸毒的事，要从俩人的感情纠纷说起。”南昌路派出所治安管理大队三中队民警郭俊亮说，关某和宫某是情侣关系，几天前俩人闹分手，关某酒后来到宫某家门口。担心关某做出不理智的事，宫某没有开门，还叫来家人和朋友劝关某离开，结果双方发生撕扯，最后闹进南昌路派出所。

在派出所，宫某自称被关某骚扰，关某听到这话非常生气，一怒之下向民警举报宫某吸毒。关某说，今年6月29日，他曾和宫某在涧西区某酒店吸食冰毒。后来，卖给关某冰毒的上家被抓，关某被供出后，警方将其行政拘留，并责令其进行社区戒毒。

“当时我俩正谈着，我就没把她供出来，现在她叫人打我，我要举报。”关某对民警说。

“当时是他带我吸的毒，毒品也是他给的。”宫某没想到自己会被男朋友举报，于是愤而举报毒品是对方提供的。

当天，民警对宫某的生理检材进行取样送检，结果显示她涉嫌吸毒。最终，南昌路派出所根据治安管理处罚法有关规定，以涉嫌吸食毒品、涉嫌向他人提供毒品，对宫某和关某各做出行政拘留十日的处罚，这对情侣双双被送进拘留所。(记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群)