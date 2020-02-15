洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

6岁女娃拿别人东西被拦下 她的妈妈却这样做……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-12 09:50

　　日前，洛龙区一名6岁的女孩偷拿商店玩具被店家拦下，女孩妈妈到场后对女儿大打出手。处警民警上前制止，女孩的妈妈竟数次辱骂推搡民警，还试图抢夺民警随身携带的警用装备。最终，该女子被带回派出所接受处理。

　　9月6日18时许，古城派出所民警接到110指令称，在辖区一家文具店，有俩小孩拿了店里的商品拒不付账。民警到场了解得知，当天18时许，文具店店主发现有俩六七岁模样的女孩偷偷拿了店里一整盒彩泥在路边玩，彩泥已被拆封，售价为60元。见此情景，民警耐心地询问女孩家人信息，尝试联系其家人到场处理。

　　很快，其中一名女孩的姥姥赶到，她了解情况后表示愿意与店主协商处理此事。随后，民警电话联系另一名女孩的母亲张某，希望她尽快过来解决问题。

　　“大约过了10分钟，张某怒气冲冲地赶来，不分青红皂白直接扇了女儿一记耳光，并不断责骂女儿。”处警民警说，见此情景，他赶紧出手制止，劝说张某不要再为难孩子，还表示自己愿意出钱解决此事。与此同时，文具店店主也表示自愿承担损失，并劝说张某别再打孩子。

　　张某却不领情，骂骂咧咧说店主故意指使孩子拿东西后报假警。紧接着，她拽着女儿找店主理论，其间仍不停地殴打女儿。处警民警再次上前制止，并告诉张某殴打孩子涉嫌虐待儿童罪，需要负法律责任。

　　面对民警劝说，张某非但没冷静下来，反而把矛头指向民警，她不断上前辱骂推搡民警，多次企图抢夺民警警用装备。“我推开她后，告诫她保持安全距离，结果她大喊‘警察打人’。”处警民警说，他现场对张某多次警告无效后，依法对其使用了催泪喷射器。

　　随后，张某被带回派出所。在派出所，张某承认了自己的过错，民警依法对其进行了批评教育。(记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视中秋晚会第四波明星阵容发布 杨坤...
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 洛阳市区又有8条路完成雨污分流改造
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • 56个品种纳入第三批国家组织药品集中...
  • 干干净净迎“双节” 洛阳全城大清洁
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 瀍东污水处理厂二期扩建项目进入设备...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605