6岁女娃拿别人东西被拦下 她的妈妈却这样做……

日前，洛龙区一名6岁的女孩偷拿商店玩具被店家拦下，女孩妈妈到场后对女儿大打出手。处警民警上前制止，女孩的妈妈竟数次辱骂推搡民警，还试图抢夺民警随身携带的警用装备。最终，该女子被带回派出所接受处理。

日前，洛龙区一名6岁的女孩偷拿商店玩具被店家拦下，女孩妈妈到场后对女儿大打出手。处警民警上前制止，女孩的妈妈竟数次辱骂推搡民警，还试图抢夺民警随身携带的警用装备。最终，该女子被带回派出所接受处理。

9月6日18时许，古城派出所民警接到110指令称，在辖区一家文具店，有俩小孩拿了店里的商品拒不付账。民警到场了解得知，当天18时许，文具店店主发现有俩六七岁模样的女孩偷偷拿了店里一整盒彩泥在路边玩，彩泥已被拆封，售价为60元。见此情景，民警耐心地询问女孩家人信息，尝试联系其家人到场处理。

很快，其中一名女孩的姥姥赶到，她了解情况后表示愿意与店主协商处理此事。随后，民警电话联系另一名女孩的母亲张某，希望她尽快过来解决问题。

“大约过了10分钟，张某怒气冲冲地赶来，不分青红皂白直接扇了女儿一记耳光，并不断责骂女儿。”处警民警说，见此情景，他赶紧出手制止，劝说张某不要再为难孩子，还表示自己愿意出钱解决此事。与此同时，文具店店主也表示自愿承担损失，并劝说张某别再打孩子。

张某却不领情，骂骂咧咧说店主故意指使孩子拿东西后报假警。紧接着，她拽着女儿找店主理论，其间仍不停地殴打女儿。处警民警再次上前制止，并告诉张某殴打孩子涉嫌虐待儿童罪，需要负法律责任。

面对民警劝说，张某非但没冷静下来，反而把矛头指向民警，她不断上前辱骂推搡民警，多次企图抢夺民警警用装备。“我推开她后，告诫她保持安全距离，结果她大喊‘警察打人’。”处警民警说，他现场对张某多次警告无效后，依法对其使用了催泪喷射器。

随后，张某被带回派出所。在派出所，张某承认了自己的过错，民警依法对其进行了批评教育。(记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏)