姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着大学录取通知书

小崔姑娘收到大学录取通知书后，约朋友聚餐庆祝。她吃完饭后却发现，自己骑的电动车被盗，而大学录取通知书就在车上。接警后，天津路派出所案件侦办大队民警秦闯多方努力，成功把车和录取通知书追回。

小崔姑娘收到大学录取通知书后，约朋友聚餐庆祝。她吃完饭后却发现，自己骑的电动车被盗，而大学录取通知书就在车上。接警后，天津路派出所案件侦办大队民警秦闯多方努力，成功把车和录取通知书追回。

此事得从8月29日说起。当天22时许，秦闯接到一起报警：在涧西区上海市场，一市民的电动车被盗。秦闯与同事到场见到报警人小崔，对方一脸着急。原来，小崔今年考上四川一所高校，当天下午，她骑电动车去取了录取通知书后，约了几个朋友到上海市场吃饭，顺手把通知书放在电动车座椅下的储物箱里。她吃完饭出来却发现，电动车不见了，这才想起来停车时忘了拔车钥匙。

秦闯调取监控视频发现，小崔停车后不久，一个身穿黑色西装的男子将车骑走。第二天，秦闯正追查该男子的逃跑路线时，突然获知一条消息：在洛龙区一网吧，有人落下一个快递，里面正是小崔的大学录取通知书。秦闯判断，落下快递的人可能就是偷走电动车的那个男子，他很可能还要来网吧。于是，他和同事来到网吧蹲守。8月31日晚，该男子果然出现在网吧，秦闯当场将其抓获。

经查，男子姓袁，今年25岁，外地人，有盗窃前科。袁某交代，事发当日，他从上海市场一家网吧出来后发现小崔的电动车车钥匙未拔，便趁机将车骑走，并低价转手。目前，袁某已被警方刑事拘留，小崔的电动车与大学录取通知书均被追回。为表示感谢，小崔的家人给派出所送去一面锦旗。(记者 魏巍 通讯员 汪远飞)