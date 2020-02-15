洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市体校体育场恢复开放 开放时间有变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-12 09:28

　　日前，记者从市体育运动学校了解到，晚报此前关注报道的该校体育场(老城体育场)长时间不开放一事有新进展——目前，体育场已恢复对外开放，但开放时间有变化。

　　8月中旬，有市民反映市体育运动学校对体育场进行提升改造，但已超过计划竣工时间近一个月，仍未恢复开放，周边居民面临无场地锻炼的处境。

　　市体育运动学校相关负责人在此前接受采访时说，体育场提升改造工程计划工期是3个月，但受天气影响，工程未能如期完工。校方会督促施工单位在保证工程质量的前提下加紧建设。待工程全部结束后，学校上报有关部门批准后会恢复开放体育场。

　　9月7日，记者从市体育运动学校相关工作人员处得知，经过紧张施工，眼下体育场提升改造工程全部完工，已通过验收。此次提升改造不仅全面修缮了体育场的活动场地，还在体育场外围加装了防护网。经上级有关部门批准，体育场恢复对外开放。

　　工作人员说，该校体育场原先实行的是“早、中、晚分段限时开放，逢双休日、节假日全天开放”模式。现在的开放时间有所调整，具体为每日5时30分至7时30分、18时至20时开放。开放场地有室外田径场、篮球场、综合器械活动区、乒乓球区等区域。需要注意的是，团体活动须预约并征得校方同意。(记者 郭学锋)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视中秋晚会第四波明星阵容发布 杨坤...
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 洛阳市区又有8条路完成雨污分流改造
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • 56个品种纳入第三批国家组织药品集中...
  • 干干净净迎“双节” 洛阳全城大清洁
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 瀍东污水处理厂二期扩建项目进入设备...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605