洛阳市体校体育场恢复开放 开放时间有变化

日前，记者从市体育运动学校了解到，晚报此前关注报道的该校体育场(老城体育场)长时间不开放一事(详见本报8月13日A13版)有新进展——目前，体育场已恢复对外开放，但开放时间有变化。

日前，记者从市体育运动学校了解到，晚报此前关注报道的该校体育场(老城体育场)长时间不开放一事有新进展——目前，体育场已恢复对外开放，但开放时间有变化。

8月中旬，有市民反映市体育运动学校对体育场进行提升改造，但已超过计划竣工时间近一个月，仍未恢复开放，周边居民面临无场地锻炼的处境。

市体育运动学校相关负责人在此前接受采访时说，体育场提升改造工程计划工期是3个月，但受天气影响，工程未能如期完工。校方会督促施工单位在保证工程质量的前提下加紧建设。待工程全部结束后，学校上报有关部门批准后会恢复开放体育场。

9月7日，记者从市体育运动学校相关工作人员处得知，经过紧张施工，眼下体育场提升改造工程全部完工，已通过验收。此次提升改造不仅全面修缮了体育场的活动场地，还在体育场外围加装了防护网。经上级有关部门批准，体育场恢复对外开放。

工作人员说，该校体育场原先实行的是“早、中、晚分段限时开放，逢双休日、节假日全天开放”模式。现在的开放时间有所调整，具体为每日5时30分至7时30分、18时至20时开放。开放场地有室外田径场、篮球场、综合器械活动区、乒乓球区等区域。需要注意的是，团体活动须预约并征得校方同意。(记者 郭学锋)