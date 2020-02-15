2020“金秋有礼·洛邑有爱” 购物消费节启动

9日晚，由市商务局主办，老城区政府、洛阳中渡洛邑古城景区管理有限公司承办的“古都新生活”2020“金秋有礼·洛邑有爱”购物消费节活动启动。

9日晚，由市商务局主办，老城区政府、洛阳中渡洛邑古城景区管理有限公司承办的“古都新生活”2020“金秋有礼·洛邑有爱”购物消费节活动启动。即日起至10月7日，来自我市各县(市)区的特色产品将在洛邑古城内集中展销。线上直播、特色文化艺术展演等活动同步上演，打造“古都新生活”消费品牌。

此次“金秋有礼·洛邑有爱”购物消费节作为“古都新生活”商贸领域系列促消费重点活动之一，将以游园会、发布会、博览会、展销会四大活动为抓手，结合特色文化艺术展演，用“新”意培育洛阳消费热点、升级消费模式。同时，我市还将积极打造洛邑古城老字号一条街，为消费者提供更加集中、便捷和多元的消费体验。

省商务厅副厅长王军，省文化和旅游厅副厅长李延庆，副市长胡加彬参加启动仪式。(记者 李迎博 通讯员 李倩 石智卫)