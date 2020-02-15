洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅速攀升 洛阳成为网络关注焦点

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:55

　　《2020年央视中秋晚会“落户”洛阳》《中秋晚会缘何“花开”洛阳？》……连日来，洛阳成为2020年中央广播电视总台中秋晚会主办城市的消息频频见诸各大媒体，备受全国网友的关注。一时间，“央视中秋晚会”“洛阳”成为网络热搜词汇。

　　9月4日早上，央视中文国际频道发布微博、微信进行官宣，2020年中央广播电视总台中秋晚会“落户”古都洛阳。

　　消息一经发布，就引发了关注，短短两个小时，“央视中秋晚会”微博话题阅读量超过17亿人次。古都洛阳再次成为网络关注的焦点。

　　9月5日，《河南日报》刊发消息《2020年央视中秋晚会“落户”洛阳》，对晚会的播出时间、平台、篇章、举办地和导演、嘉宾等进行介绍。同时，《河南日报》配发的通讯《中秋晚会缘何“花开”洛阳？》提到，作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳市正按照中央和省委、省政府部署要求，持续推进转型发展高质量发展，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。

　　在洛阳网官方微信发表的《官宣！2020央视中秋晚会落户洛阳》的文章下，网友纷纷留言：“中！弄哩可不赖！”“2020大洛阳腾飞之年。”“洛阳这么美，不来都不行，来了不想走。”“在洛阳生活的每个人，从自身做起，为洛阳、为河南增辉添彩。”

　　在央视中文国际频道官宣嘉宾阵容的微信下，网友纷纷留言：“哇！中秋晚会在洛阳举办也太有感觉了吧！”“预祝中秋晚会元气满满。”“真的是比春晚阵容还牛！”（记者 李冰）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视中秋晚会第四波明星阵容发布 杨坤...
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 洛阳市区又有8条路完成雨污分流改造
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • 56个品种纳入第三批国家组织药品集中...
  • 干干净净迎“双节” 洛阳全城大清洁
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 瀍东污水处理厂二期扩建项目进入设备...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605