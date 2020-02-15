“央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅速攀升 洛阳成为网络关注焦点

《2020年央视中秋晚会“落户”洛阳》《中秋晚会缘何“花开”洛阳？》……连日来，洛阳成为2020年中央广播电视总台中秋晚会主办城市的消息频频见诸各大媒体，备受全国网友的关注。一时间，“央视中秋晚会”“洛阳”成为网络热搜词汇。

《2020年央视中秋晚会“落户”洛阳》《中秋晚会缘何“花开”洛阳？》……连日来，洛阳成为2020年中央广播电视总台中秋晚会主办城市的消息频频见诸各大媒体，备受全国网友的关注。一时间，“央视中秋晚会”“洛阳”成为网络热搜词汇。

9月4日早上，央视中文国际频道发布微博、微信进行官宣，2020年中央广播电视总台中秋晚会“落户”古都洛阳。

消息一经发布，就引发了关注，短短两个小时，“央视中秋晚会”微博话题阅读量超过17亿人次。古都洛阳再次成为网络关注的焦点。

9月5日，《河南日报》刊发消息《2020年央视中秋晚会“落户”洛阳》，对晚会的播出时间、平台、篇章、举办地和导演、嘉宾等进行介绍。同时，《河南日报》配发的通讯《中秋晚会缘何“花开”洛阳？》提到，作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳市正按照中央和省委、省政府部署要求，持续推进转型发展高质量发展，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。

在洛阳网官方微信发表的《官宣！2020央视中秋晚会落户洛阳》的文章下，网友纷纷留言：“中！弄哩可不赖！”“2020大洛阳腾飞之年。”“洛阳这么美，不来都不行，来了不想走。”“在洛阳生活的每个人，从自身做起，为洛阳、为河南增辉添彩。”

在央视中文国际频道官宣嘉宾阵容的微信下，网友纷纷留言：“哇！中秋晚会在洛阳举办也太有感觉了吧！”“预祝中秋晚会元气满满。”“真的是比春晚阵容还牛！”（记者 李冰）