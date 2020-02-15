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洛阳用创新挺起制造业高质量发展脊梁 在更大舞台上叫响洛阳制造品牌

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:52
省内首家CMA认证动物疫病检测实验室落户洛阳

      制造业是立国之本、强国之基，是洛阳加快中原城市群副中心城市建设的核心支撑。

　　从二里头铜炉的熊熊火焰，到如今的现代工业城市重点产业齐飞，当空皓月曾见证一代又一代建设者取得的巨大成就，让洛阳这座产业之城不断焕发新的光彩，登上更大舞台。

　　新时代，洛城与月的故事不胜枚举：黎明院提供的推进剂应用在数代火箭中，驻洛某部大地测量队为“嫦娥一号”探月卫星发射提供测绘保障，洛阳众悦制造了“嫦娥五号”定位系统等多个部位轴承，轴研所为人类揭开月背神秘面纱提供了“洛阳保障”。

　　如今，让全球华人共同品味“古今辉映、诗和远方”魅力洛阳的央视中秋晚会正款款走来，洛城与月亮的缘分，由此又深了一层。

国内首台5G+氢燃料电动拖拉机

　　用创新挺起制造业高质量发展脊梁

　　打造国家级先进制造业基地，构建面向世界、面向未来的先进制造业产业体系，是洛阳副中心城市高能级发展的不竭动力。

　　近年，洛阳高举科技创新这个“国之重器、国之大者”，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，大力实施传统产业“三大改造”、企业培育“一行动三工程”等一系列举措，加快“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进：

　　有新技术助力传统领域的强劲升级——中信重工“5G+智能机器人”、一拖“5G+智能工厂”、洛钼“5G+无人矿山”发展势头强劲，国家农机装备创新中心成功研发国内首台5G+氢燃料电动拖拉机，有力推动我国农机工业实现跨越发展；

　　有新产业加速推进带来的蓬勃生机——首台“洛阳造”格力空调成功下线，银隆新能源(洛阳)产业园实现客车、专用车批量化生产，清洛基地FGM01型高效成型打磨车创下两项世界纪录……

　　一项项重大创新成果，接连为制造业升级赋能，挺起了“洛阳制造”的脊梁。

“蛟龙号”深潜器载人球壳

　　用集群加速推动产业升级“质的提高”

　　洛阳集群建设2.0版近日出炉。按照规划，我市将发挥大数据产业园国家新型工业化产业示范基地的示范引领作用，在全市形成涵盖装备制造、电子信息、绿色建材等重点产业的“6+3”新型先进制造业园区建设格局。

　　先进制造业集群，是延续制造业发展优势、开拓产业发展新空间、推动产业迈向全球价值链中高端的必然选择。从六大产业园到“6+3”，并非数字的简单叠加，其背后是我市紧紧围绕“565”现代产业体系，积极打造先进制造业集群，发力全国先进制造业基地建设的生动实践。

　　“单丝不成线，独木不成林”。根据规划，到2025年，我市将形成装备制造、石油化工、有色金属、电子信息、机器人及智能装备、节能环保6个千亿级产业集群，在加快“量的积累”的基础上加速“质的提高”，持续构筑全国先进制造业基地，力争在世界舞台上亮相更多“洛阳名片”！

中信重工研发的灾区侦测机器人

　　以开放为主攻点积极融入新发展格局

　　随着一声汽笛鸣响，满载中国一拖YTO大马力轮式拖拉机的列车，近日从东方红(洛阳)国际陆港奔向俄罗斯巴尔瑙尔，成为我市发出的首趟中欧国际集装箱货运班列。

　　当古老的丝绸之路被中欧班列的滚滚车轮赋予新的生命时，“洛阳制造”北上开拓国际市场也迎来了新的机遇。

8英寸硅抛光片

　　我市近年把“跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳”变成新视野，以“对标国际一流”为座右铭，厚植对外开放新优势、全面拓展开放领域，以国际视野谋划推动制造业高质量发展：中欧产业园、中德产业园相继实现与德国等先进制造强国的对接，洛阳康达卡勒幅医疗科技填补了我省高端医疗器械生产的空白，带动形成高端医疗设备产业集群……

　　下一步，我市还将把开放作为完善产业链、培育新产业的主攻点，不断提升产业基础能力和产业链现代化水平，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力在新时代发出坚定而自信的产业之声！（记者 陈曦 通讯员 王亚杰）(图片均为资料图片)
[ 责任编辑：崔利利]
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