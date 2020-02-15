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更富内涵，彰显韵味塑品牌 ——二谈办好中原国际文化旅游产业博览会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:38

　　以文旅之名，赴河洛文化之约！

　　河洛大鼓等“历年最多”非遗文化表演、产品鲜活登场，“古都夜八点·文旅新生活”夜场演出实现“白+黑”文化展示，邀请数十家旅行商参与洛阳研学资源线路推介……丰富文化内涵，荟萃文化精髓，彰显文化魅力，今天，第三届中原国际文化旅游产业博览会开幕了。在一次次“零距离接触”中，让源远流长的文化肌理看得见、摸得着、有嚼头，不仅是本届博览会的一大看点，更是今后持续擦亮这一盛会品牌的着力点。

　　博览博览，“览”始终是核心功能，“博”永远是公众期待。二里头、汉魏故城、隋唐洛阳城等“五都荟洛”世所罕见，龙门石窟、大运河等世界文化遗产异彩纷呈，千余项非物质文化遗产灿若星辰，河洛文化是黄河文化的重要组成部分，是我们发展文化旅游最具特色、最有竞争力的资源。展示好特色文化“家底”，讲述好洛阳黄河故事，把蕴藏其中的巨大文化价值、经济价值挖掘释放出来，不断为文旅产业注入引人入胜、耐人寻味的内涵，这是千年古都洛阳的独特优势，更是中原国际文化旅游产业博览会的应有担当。

　　展现河洛文化魅力，顺应文旅融合规律，从诞生的那一刻起，文旅博览会就自觉植入“河洛文化基因”。从“出彩中原”到“隋唐大运河”，从“博物馆之都”到“非遗展示”，历届文旅博览会专设展区全方位呈现独特的河洛文化肌理，让游客“听了想来”“来了愿意再来”。这些“文化套餐”，延续根脉、留住特色、积淀韵味，把文化基因注入旅游资源，为旅游供给丰富文化内涵，奏响了一曲“保护固态、传承活态、发展业态”的文旅融合“交响乐”，也让文旅博览会成为兼具文化特色和旅游优势的品牌盛会。

　　有人说，对文化的审美感知源自每一次文化触摸。不论是大运河文化旅游博览会以交响合唱《大运河》生动勾勒独特人文风貌，还是中国国际文化旅游博览会以虎头鞋现场制作等活动丰富文化体验，无不是对文化的致敬。只有在不断丰富内涵上下更大功夫，展会才能展现更大文化辐射力感染力。在“展馆天地”传递“绚丽文化”，需要用多样化的艺术表现形式，充分彰显洛阳黄河文化、河洛文化、客家文化等优秀传统文化的魅力。唯其如此，我们才能更好地在黄河意境中放飞文化想象，以河洛韵味惊艳世界，用精神故园激发共鸣，放大独具魅力的文化影响力，提升特色鲜明的旅游吸引力。

　　畅览河洛芳华，圆梦“诗和远方”。让我们以“展”会友，以“文”塑魂，持续提升中原国际文旅产业博览会品牌影响力，助力河洛文化“活”起来、“热”起来，用“最洛阳”的味道在更深层次、更广领域、更高起点推动文旅融合，唱响新时代黄河大合唱的“洛阳好声音”！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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