昨日，全省产业工人队伍建设改革工作现场观摩推进会在洛召开，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，部署推动产业工人队伍建设改革不断向纵深发展、向基层延伸。

昨日，全省产业工人队伍建设改革工作现场观摩推进会在洛召开，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，部署推动产业工人队伍建设改革不断向纵深发展、向基层延伸。

省推进产业工人队伍建设改革协调小组副组长，省人大常委会副主任、党组副书记，省总工会主席王保存，省总工会党组书记、常务副主席寇武江，市领导赵会生、吉振华等参加活动。

作为全国重要的先进制造业基地，洛阳拥有超过百万的产业工人。近年，我市坚持以深化产业工人队伍建设改革为牵引，强化政治引领，突出制度保障，注重实践锤炼，维护合法权益，建设了一支思想过硬、本领高强、充满活力、社会尊重的新时代产业工人大军，为加快洛阳副中心城市建设提供了重要人才支撑。当日上午，王保存带队先后到中信重工、一拖集团、领聚网络科技公司等地观摩考察，对产业工人队伍建设的“洛阳经验”给予充分肯定。

王保存在讲话中强调，推进产业工人队伍建设改革，是实施制造强国战略、全面提高产业工人队伍素质的重大改革任务。要提高政治站位，增强使命担当，聚焦制造业高质量发展，加快建设一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军，不断巩固党的阶级基础和群众基础。聚焦改革重点，着力从加强政治引领、加快技能提升、提高待遇水平、维护合法权益、强化支撑保障等方面，推动产业工人队伍建设改革不断取得突破性进展。要把产业工人队伍建设改革摆上重要位置，注重改革系统性、整体性、协同性，强化指导服务，坚持试点推进，加强督促检查，凝聚攻坚合力，以改革实际成效推动经济转型发展高质量发展。(记者 赵硕)