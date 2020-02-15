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干干净净迎“双节” 洛阳全城大清洁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-11 21:15

　　今日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“全城大清洁、干干净净迎‘双节’”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。

　　此次行动以农贸市场周边小区、背街小巷为重点，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等13万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4127余台次，清洗主次干道360余条、背街小巷400条，对2400个小区(家属院)、36个城乡接合部、1300个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，共清运垃圾2300余吨。

　　（洛报融媒记者 王子君 通讯员 马国利 王冠峰 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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