洛阳市区又有8条路完成雨污分流改造

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，按照洛阳市委市政府城建项目“百日攻坚”部署要求，又有8条道路完成雨污分流改造，将有效减少雨污混流对河渠水质的影响。

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，按照洛阳市委市政府城建项目“百日攻坚”部署要求，又有8条道路完成雨污分流改造，将有效减少雨污混流对河渠水质的影响。

这8条道路包括：玄武门大街(环城西路至新街段)、金业路(中州路至丽景门段)、长安路(建设路至西苑路段)、牡丹大道(兴洛东街至兴洛西街段)、长春路(建设路至中州路段)、浅井南路(丽春西路至南苑路段)、体育场路(凯旋路至中州渠段)、重庆路(建设路至中州中路段)，全长6公里多。

洛阳市住建局相关负责人介绍，将统筹抓好排污口、黑臭水体治理，加快雨污分流、污水管网、污水处理厂等设施建设，今年年底前中心城区和县城建成区全面消除黑臭水体，实现水常清、长流水。同时，按照计划，今年年底前，还将有纱厂南路(纱厂路口至唐宫路段)、天津路(建设路至联盟路段)、人民西路(中州路至凯旋路段)等4.3公里的3条道路完成雨污分流改造任务。

（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 卢玉兴 贾光明）