比去年同期提升488.68%！洛阳法院全面推进行政机关负责人出庭应诉工作效果显著

今日，洛阳市中级人民法院(以下简称“洛阳中院”)召开全面推进行政机关负责人出庭应诉工作新闻发布会，介绍了法院推进行政机关负责人出庭应诉工作取得的显著成效。

今日，洛阳市中级人民法院(以下简称“洛阳中院”)召开全面推进行政机关负责人出庭应诉工作新闻发布会，介绍了法院推进行政机关负责人出庭应诉工作取得的显著成效。

会上，洛阳中院行政审判庭长王文朝发布了《洛阳中级人民法院关于全面推进行政机关负责人出庭应诉工作的实施意见(试行)》(以下简称《实施意见》)，洛阳中院党组成员、副院长刘宝通报了《实施意见》的基本情况。新闻发布会由洛阳中院政治部主任田芃主持。

据介绍，《实施意见》明确了行政机关负责人出庭应诉的范围、“三同步两公开”措施、细化行政机关负责人出庭应诉相关程序、规定行政机关负责人未履行出庭应诉义务的监督措施等四个方面的内容，以保障行政机关负责人出庭工作有序有效开展。

今年上半年，洛阳全市法院行政机关应诉负责人出庭应诉率仅为31.8%。今年7月份，洛阳中院正式实施行政机关负责人出庭应诉工作后，当月行政机关负责人出庭应诉率为70.15%，8月份行政机关负责人出庭应诉率为71.23%。洛阳中院行政负责人出庭应诉率也由2019年8月份的12.1%，提升至今年8月份的71.23%，同比提高了488.68%。

在实施行政机关负责人出庭应诉工作的带动下，洛阳法院整体审判质效明显提升。2019年6月—8月，洛阳中院审行政案件结案246件，其中以撤诉方式结案22件，调撤率仅为8.94%；今年的6月—8月，洛阳中院审行政案件结案338件，其中以撤诉方式结案80件，调撤率达到23.67%，撤诉率同比提升165%。

据了解，目前《实施意见》已在全市范围内推广试用，预计今年年底，洛阳全市法院行政机关应诉负责人出庭应诉率能达到80%以上。(记者 郭瑛 实习生 吴小芳)