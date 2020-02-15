“99公益日”活动 洛阳市慈善总会获捐536余万元

今日，洛报融媒记者从市慈善总会获悉，7日至9日“99公益日”活动期间，洛阳市慈善总会担任执行机构的“扶危济困惠民生”“洛慈公益集善乐捐”两个慈善项目共获得捐款536余万元。

今日，洛报融媒记者从市慈善总会获悉，7日至9日“99公益日”活动期间，洛阳市慈善总会担任执行机构的“扶危济困惠民生”“洛慈公益集善乐捐”两个慈善项目共获得捐款536余万元。 今日，洛报融媒记者从市慈善总会获悉，7日至9日“99公益日”活动期间，洛阳市慈善总会担任执行机构的“扶危济困惠民生”“洛慈公益集善乐捐”两个慈善项目共获得捐款536余万元。 “扶危济困惠民生”慈善项目活动期间总筹款312.44余万元，其中，用户捐款297.94余万元，腾讯基金会配捐14.5余万元，企业配捐57.5元；“洛慈公益集善乐捐”慈善项目活动期间总筹款223.57余万元，其中，用户捐款175.24余万元，腾讯基金会配捐40.34万元，企业配捐7.99余万元。 洛阳市慈善总会相关负责人向爱心人士和爱心企业的善举表示感谢，洛阳市慈善总会将按照公示的项目预算执行，并及时通过腾讯公益的“项目进展”向公众反馈善款使用情况，欢迎监督。 该负责人介绍，2018年至今，洛阳市慈善总会积极开展“99公益日”活动，充分利用腾讯公益募捐平台，汇聚各方慈善力量，筹集更多社会资金，投入我市脱贫攻坚、乡村振兴、大病救助、助老助孤、助残助学、关爱留守儿童、帮扶军人家庭等项目。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 王琪 )