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56个品种纳入第三批国家组织药品集中采购 涉及糖尿病等治疗领域
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-09-11 16:27

　　近日，第三批国家组织药品集中采购产生拟中选结果，引起不少网友关注。有网友提问：“目前，国家组织药品集中采购工作已开展到第三批。请问第一批、第二批中选药品品种的降价幅度怎么样？第三批开展情况如何？”

　　今日，洛阳网记者走访洛阳市医疗保障局，就此问题咨询该局相关负责人，为网友答疑解惑。

　　第一批国家组织药品集中采购中选药品品种的降价幅度怎么样？

　　中选的25个品种，包括3种原研药22个国产药，多为老百姓用药比较普遍的慢性病药。包括有阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片、厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、氯沙坦钾片、福辛普利钠片、赖诺普利片、马来酸依那普利片、苯磺酸氨氯地平片、恩替卡韦分散片、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、草酸艾司西酞普兰片、盐酸帕罗西汀片、奥氮平片、利培酮片、左乙拉西坦片、头孢呋辛酯片、孟鲁司特钠片、蒙脱石散、吉非替尼片、甲磺酸伊马替尼片、注射用培美曲塞二钠、氟比洛芬酯注射液、盐酸右美托咪定注射液。

　　与扩围地区2018年同种药品最低采购价相比，中选价平均降幅52%，最大降幅超过90%。

　　第二批国家组织药品集中采购中选药品都覆盖了哪些疾病？价格多少？降价幅度怎么样？

　　今年1月中旬，国家医疗保障局开展了第二批国家组织药品集中采购工作，共有32种药品中选。其中，包括阿卡波糖、格列美脲等口服降糖药物；奥美沙坦酯、坎地沙坦酯、吲达帕胺等高血压用药；治疗罕见病肺动脉高压的药物安立生坦片，还有抗癌药紫杉醇、替吉奥、阿比特龙；以及阿奇霉素、甲硝唑、克林霉素、莫西沙星、头孢拉定等多个抗生素品种。

　　从中选药品降价情况来看，与2018年省采购平台挂网价相比平均降价幅度达74.45%。如常用退热镇痛药对乙酰氨基酚片，规格为0.5g*12片，原挂网价格为14.4元，这次降价后的价格为0.59元，降幅达95.9%；慢性病常用药阿卡波糖规格为0.5g*30片，原挂网价格为61.29元，降价后的价格为5.42元，降幅达91.15%；再如价格昂贵的抗癌药醋酸阿比特龙片规格为0.25g*120片，原挂网价格是12800元，降价后的价格为3828元，降幅达70.09%。

　　第三批国家组织药品集中采购的开展情况如何？

　　第三批国家组织药品集中采购共纳入56个品种、86个品规，品种数量接近前两批的总和，涉及糖尿病、高血压、抗肿瘤等治疗领域。这次有治疗白血病的药品、抗肿瘤的药品、治疗精神类的药品，都是患者普遍使用的药物，所以对老百姓有直接影响。过了专利保护期的一些创新药、原研药，没有出现明显价格下降现象的药品，通过集采的方式实现了价格明显下降，让老百姓得益。第三批集采仍将通过质量一致性评价作为仿制药入围的条件，坚持高质量标准，坚持带量采购。致性不要变成一次性，所以国家药监局也在持续监测药品的质量。通过以量换价、带量采购，集采药品的价格肯定会有大幅下降。（记者 郭瑛）
[ 责任编辑：郭瑛]
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