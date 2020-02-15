洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

连环画《洛阳历史故事》将与读者见面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-11 09:15

　　记者近日从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”即将陆续上市。该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作。

　　洛阳在中华文明发展史上有着举足轻重的地位，数千年朝代更迭，为我市留下诸多耐人寻味的传说和脍炙人口的典故，及许多至今仍秀丽绝美的名胜古迹。为此，我市推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

　　从接到创作任务开始，市美协、市作协积极筹备，对创作主题、内容精细打磨，邀请专家团队进行文字、图画的撰写、绘制。以《洛阳历史故事》为例，参与绘画创作的11位画家中，既有年逾古稀的我市知名画家寇衡、李建忠，又有尚在高校就读的洛阳90后新生代画家。故事文本由市作协副主席王小朋、余子愚创作，语言精练，寓意深刻，著名学者叶鹏为其撰写序言。

　　“在画风上，我们采用原本传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找回童年时翻看‘小人书’的美好感觉。”市美协相关负责人介绍，目前，“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，第一册《洛阳历史故事》也已具雏形，将于中秋节上市，共包含11个故事：河图洛书、武王会盟、入周问礼、六国相印、董宣强项、白马驮经、投笔从戎、赋写洛神、洛阳纸贵、李杜相会、著书为鉴。(记者 智慧 实习生 王奕菲)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南省高速公路网规划公布 洛阳都市...
  • 央视中秋晚会落户洛阳 洛阳各级各部门...
  • 广场，让洛阳百姓生活更美好
  • 工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆...
  • 点赞！2020洛阳最美教师及提名奖获得...
  • 洛阳文旅专线来啦！谷水西至龙门石窟 ...
  • 招才引智洛阳专场活动收获颇丰 签约亿...
  • 8月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.32%...
  • 9月10日河南新增5例无症状感染者
  • 什么情况？！一批清华大学校友齐聚嵩...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线首列车辆...
    八路军驻洛办事处纪念...
    李书奇：坚守山村三十...
    定鼎门街道办事处对辖...
    精彩热帖

    蝶恋花

    盛香小院

    遇见

    朝阳沟好地方
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605