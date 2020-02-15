连环画《洛阳历史故事》将与读者见面

记者近日从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”即将陆续上市。该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作。

记者近日从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”即将陆续上市。该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作。

洛阳在中华文明发展史上有着举足轻重的地位，数千年朝代更迭，为我市留下诸多耐人寻味的传说和脍炙人口的典故，及许多至今仍秀丽绝美的名胜古迹。为此，我市推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

从接到创作任务开始，市美协、市作协积极筹备，对创作主题、内容精细打磨，邀请专家团队进行文字、图画的撰写、绘制。以《洛阳历史故事》为例，参与绘画创作的11位画家中，既有年逾古稀的我市知名画家寇衡、李建忠，又有尚在高校就读的洛阳90后新生代画家。故事文本由市作协副主席王小朋、余子愚创作，语言精练，寓意深刻，著名学者叶鹏为其撰写序言。

“在画风上，我们采用原本传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找回童年时翻看‘小人书’的美好感觉。”市美协相关负责人介绍，目前，“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，第一册《洛阳历史故事》也已具雏形，将于中秋节上市，共包含11个故事：河图洛书、武王会盟、入周问礼、六国相印、董宣强项、白马驮经、投笔从戎、赋写洛神、洛阳纸贵、李杜相会、著书为鉴。(记者 智慧 实习生 王奕菲)