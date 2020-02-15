8月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.32% 部分单位存在敷衍网民诉求情况

8月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计7666条。其中，投诉类帖子3779条，咨询类帖子3077条，建议类帖子810条。已回复帖子7614条，回复率为99.32%，比7月下降0.16个百分点。

8月，洛阳网“百姓呼声”平台收到各类帖子共计7666条。其中，投诉类帖子3779条，咨询类帖子3077条，建议类帖子810条。已回复帖子7614条，回复率为99.32%，比7月下降0.16个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门44个，其中39个回复率为100%。

在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中16个回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位34个，其中24个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。8月共抽查“百姓呼声”帖子4000条。抽查结果显示，有3个单位的5条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县2条、市市场监督管理局2条、偃师市1条。

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询办理结果，并对办理情况进行评价。

8月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

●市医疗保障局：帖子总数20条，5条未回复

●市交通局：帖子总数124条，4条未回复

●市生态环境局：帖子总数51条，2条未回复

●市民政局：帖子总数21条，2条未回复

●市市场监督管理局：帖子总数105条，1条未回复

县(市)区政府、管委会

●嵩县：帖子总数31条，3条未回复

●伊滨区：帖子总数115条，1条未回复

公共服务行业

●洛阳火车站：帖子总数23条，18条未回复

●文保集团：帖子总数15条，3条未回复

●城投集团：帖子总数15条，3条未回复

●工商银行：帖子总数11条，2条未回复

●有线电视网络：帖子总数4条，1条未回复

回复率为0的有

>>邮政储蓄银行(帖子总数3条)

>>中国太平洋财产保险公司(帖子总数1条)

>>中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)

>>洛阳城燃热力(帖子总数1条)

>>中信银行(帖子总数1条) (记者 郭宁康)