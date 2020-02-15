洛阳粮食安全基础牢固 产量稳定每年200万吨以上

“我们粮食系统更应该带头落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，倡导饮食新风尚，改变餐桌旧陋习。”日前，驻市应急管理局纪检监察组组长全中献来到市粮食和物资储备局，就该局“厉行节约反对浪费”活动交流思想，提出要求。

“我们粮食系统更应该带头落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，倡导饮食新风尚，改变餐桌旧陋习。”日前，驻市应急管理局纪检监察组组长全中献来到市粮食和物资储备局，就该局“厉行节约反对浪费”活动交流思想，提出要求。

前段时间，市粮食和物资储备局印发了倡议书，号召全市粮食和物资储备系统干部职工带头制止浪费、养成节约习惯。同时，该局还印制了《文明餐桌光盘行动》宣传册，并在该局机关食堂张贴了“适量取餐、杜绝浪费”“吃多少，点多少”等提示牌，营造了文明用餐、节俭用餐的浓厚氛围。

驻市应急管理局纪检监察组对市粮食和物资储备局履行纪检监察职能，近日，驻市应急管理局纪检监察组工作人员先后两次来到该局，对机关干部用餐情况进行抽查，同时对文明用餐宣传标语是否张贴、节约粮食“专人劝导”模式是否有效、自助式就餐有无浪费等情况进行现场监督。

全中献告诉记者，市粮食和物资储备局机关食堂采取饭前网上公布菜单、预约定菜、提供“小份菜”“半份菜”等，让干部职工有了更多的选择空间，既能吃到可口的饭菜，又杜绝了粮食浪费。

市粮食和物资储备局有关负责人介绍，我市地处豫西山区，耕地大多是山坡地，近年的粮食产量稳定在每年200万吨以上，市粮食和物资储备局不断提升储备管理能力，使得我市粮油储备充足，质量检测严格，粮食安全基础更加牢固。“粮食安全是国民经济发展的‘压舱石’，我们要居安思危，制止浪费，端稳饭碗。”该负责人说。（记者 李三旺 通讯员 印庆周）